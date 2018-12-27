Ev tekstili sektörü 3,3 milyar dolarlık ihracatı aşmayı hedefliyor

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, "Ev tekstili sektörü olarak 2019'da ihracatta 3,3 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Aydın, AA muhabirine sektörün 2019 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada tekstil denildiğinde ilk akla gelen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Aydın, geniş ürün yelpazesine sahip sektörün kendisini sürekli geliştirdiğini aktardı.

Türk ev tekstili sektörünün dünya çapında marka haline geldiğine dikkati çeken Aydın, "Dünyanın önde gelen otel zincirlerinden sayılı restoranlarına ve hastanelerine kadar birçok lokasyonda Türk havlu ve bornozunun, perdesinin ve dokumasının tercih edildiğini görmeniz mümkündür. Yarattığımız kalite algısıyla sektörümüzün tüm ürün gruplarının yoğun talep gördüğünü söylememiz doğru olacaktır." diye konuştu.

Aydın, sektörün ihracat yaptığı ilk on ülkenin Almanya, ABD, Rusya, İtalya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Polonya, İran ve Romanya olduğuna dikkati çekti. Ev tekstili sektörünün dış ticaretteki önemine değinen Aydın, "Ev tekstili sektörü olarak 2016 yılında 2,7 milyar dolar, 2017 yılında 2,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 yılını ise 3 milyar dolar ihracatla kapatacağız. Ev tekstili sektörü olarak 2019'da ihracatta 3,3 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz. 170'in üzerinde ülkeye ihracat yapan güçlü bir sektörüz." ifadelerini kullandı.