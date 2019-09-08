FİNANS

Ev tekstili sektörü ihracatta ABD, Almanya ve İtalya'ya odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "2019 yıl sonunda Almanya'ya yaklaşık 230 milyon dolar, ABD'ye 270 milyon dolar, İtalya'ya ise 130 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz" - "Bursa ili ev tekstili ihracatı kilogram başına ortalama ihracat değeri 2018 yılında 10 dolar barajını aştı. Bir yıl içinde tekstil ve konfeksiyon sektöründe 2 milyar dolara yakın ihracat yapabilen Bursa, tekstil sektöründe yaptığı ihracatın birkaç katı kadar da ara mal ve nihai ürünü yurt içindeki tekstil ve konfeksiyon firmalarına iletmektedir"

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ev tekstili sektörünün en fazla ihracat yaptığı 3 ülkenin Almanya, ABD ve İtalya olduğunu belirterek, "2019 yıl sonunda Almanya'ya yaklaşık 230 milyon dolar, ABD'ye 270 milyon dolar, İtalya'ya ise 130 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz." dedi.

Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil sektörünün Türkiye'nin geleneksel sanayi kollarının başında yer aldığını ve ihracattaki başarı öyküsünün temel taşlarından olduğunu söyledi.

Türk tekstil sektörünün, ürün kalitesi, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi itibarıyla dünyada çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Engin, şöyle konuştu:

"Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü bir bütün olarak bugün en fazla dış ticaret fazlası veren sektördür. Yılda 15 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası oluşturuyoruz. Dünyada en fazla ev tekstili ihracatı yapan 4 ülke arasında yer alan ve Avrupa'nın en büyük üreticisi olan Türkiye, ev tekstili sektöründe 2018 yılı sonu itibarıyla 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye ev tekstili sektörü, toplam dünya ev tekstili pazarından yüzde 4,5 pay almaktadır. Bu payı, ağırlıklı olarak orta ve üst segment ürünlerle almaktayız. Bu da bize ev tekstili sektörümüzün dünyada ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu açıkça göstermektedir."

Engin, küresel ekonomik ve siyasi konjonktür çerçevesinde Türkiye'nin ev tekstili ihracatının 2019 yılı sonunda yine 2,7 milyar dolar civarında bir değer ile tamamlanacağını öngördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ev tekstili sektörünün en fazla ihracat yaptığı 5 ülke sırasıyla Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Fransa'dır. 2019 yıl sonunda Almanya'ya yaklaşık 230 milyon dolar, ABD'ye 270 milyon dolar, İtalya'ya ise 130 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği pazarında bir miktar durgunluk gözlemlenirken diğer yandan özellikle Rusya ve Belarus'a ihracatımızda yüzde 30 ve yüzde 134 düzeylerinde artışlar kaydedildi."

- "2018'de 193 ülke ve bölgeye tekstil ihracatı yapıldı"

Sektörün yıllardır zengin bir ürün gamında üretim ve ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Engin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ürünler, perdelik kumaşlar, döşemelik kumaşlar, perdeler, tüller, yatak çarşafları, yatak örtüleri, masa örtüleri, havlular, bornozlar ve battaniyelerdir. 2018 yılında ülkemiz tam 193 ülke ve bölgeye tekstil ihracatı yaptı. Diğer yandan Türkiye tekstil sektörü sadece pazar çeşitlendiren değil, ürün çeşitlendiren bir konuma da yükseldi. İşte bütün bu olumlu gelişmelerin altında yatan nedenlerin en önemlilerinden biri de Ar-Ge tasarım ve inovasyon kültürünün, yapılan çalışmalarla ülkemizde de yaygınlaşmış hale gelmesidir."

Engin, 2018 yılında Türkiye ev tekstili sektörünün kilogram başına ortalama ihracat değerinin, tekstil sektörü genelini ikiye katlayarak 8,32 dolar olduğunu anımsatarak, "Bursa ilimiz ise bu sektörde özel bir başarıya sahip. Bursa ili ev tekstili ihracatı kilogram başına ortalama ihracat değeri 2018 yılında 10 dolar barajını aştı. Bir yıl içinde tekstil ve konfeksiyon sektöründe 2 milyar dolara yakın ihracat yapabilen Bursa, tekstil sektöründe yaptığı ihracatın birkaç katı kadar da ara mal ve nihai ürünü yurt içindeki tekstil ve konfeksiyon firmalarına iletmektedir. Bursa, tekstilin tüm alt ürün gruplarında uzmanlaşmış çok önemli bir merkez konumundadır." ifadelerini kullandı.

Kaliteli ve farklı, inovasyona ve kendi tasarımlarına dayalı ürünlerle rekabet güçlerini artırdıklarını vurgulayan Engin, özellikle Almanya, İtalya, İspanya, Belçika, Çin ve Hindistan tarafından ev tekstili sektöründeki çalışmalarının dikkatle takip edildiğini, tasarım ve yeni teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ödüller aldıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
bursa Ev Tekstili ihracat

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