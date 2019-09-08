Ev tekstili sektörü ihracatta ABD, Almanya ve İtalya'ya odaklandı

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ev tekstili sektörünün en fazla ihracat yaptığı 3 ülkenin Almanya, ABD ve İtalya olduğunu belirterek, "2019 yıl sonunda Almanya'ya yaklaşık 230 milyon dolar, ABD'ye 270 milyon dolar, İtalya'ya ise 130 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz." dedi.

Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil sektörünün Türkiye'nin geleneksel sanayi kollarının başında yer aldığını ve ihracattaki başarı öyküsünün temel taşlarından olduğunu söyledi.

Türk tekstil sektörünün, ürün kalitesi, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi itibarıyla dünyada çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Engin, şöyle konuştu:

"Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü bir bütün olarak bugün en fazla dış ticaret fazlası veren sektördür. Yılda 15 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası oluşturuyoruz. Dünyada en fazla ev tekstili ihracatı yapan 4 ülke arasında yer alan ve Avrupa'nın en büyük üreticisi olan Türkiye, ev tekstili sektöründe 2018 yılı sonu itibarıyla 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye ev tekstili sektörü, toplam dünya ev tekstili pazarından yüzde 4,5 pay almaktadır. Bu payı, ağırlıklı olarak orta ve üst segment ürünlerle almaktayız. Bu da bize ev tekstili sektörümüzün dünyada ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu açıkça göstermektedir."