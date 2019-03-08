FİNANS

Ev tekstili sektöründe "Trend Alanı Semineri"

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile genç tasarımcıları ev tekstili için tasarım yapmaya teşvik ediyoruz. Amacımız, sektörün rekabet gücünü artırmak, uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmak"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, bu yıl 9'uncusunu düzenledikleri Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile genç tasarımcıları ev tekstili için tasarım yapmaya teşvik ettiklerini belirterek, "Amacımız, sektörün rekabet gücünü artırmak ve uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmak." ifadesini kullandı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UTİB, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği iş birliğinde düzenlenen EVTEKS Fuarı'nın "Trend Alanı Semineri", ünlü tasarımcı Bahar Korçan ve ekibinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi.

Engin, EVTEKS Fuarı'nın 25'inci yılı dolayısıyla bu yıl ilk kez düzenlenen seminerde, tekstilin tasarım ve yeniliklere her zaman açık olduğunu belirtti.

Sektörün bu özelliğini iyi değerlendirmeleri için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma konularına eğilmeyi sürdüreceklerini bildiren Engin, bu kapsamdaki Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile de genç tasarımcıları ev tekstili için tasarım yapmaya teşvik ettiklerini vurguladı. Engin, "Amacımız, sektörün rekabet gücünü artırmak ve uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımlarını ortaya çıkarmak." ifadesini kullandı.

Firmaların uluslararası pazarlarda başarıyla yer alabilmeleri için sürekli yeni ve özgün çalışmalar yapmaları gerektiğine işaret eden Engin, küresel ekonomide ve dünya siyasi konjonktüründeki zorluklara rağmen fırsatları yakalamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini kaydetti.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, dünyanın bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini, bu sürecin özellikle inovasyon ve tasarım konusunu öne çıkardığını belirtti.

İsmail Kuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hangi ürünü geliştirirseniz geliştirin, hangi ürünü üretirseniz üretin, farklı bir şey söylemiyorsanız, kısa süreli başarının önüne geçemezsiniz. Fark oluşturanların, rekabette bir adım öne geçeceği bu dönemde tekstil sektörü temsilcileri olarak mutlaka yenilikçi ürünler geliştirmek zorundayız. Bu noktada Ar-Ge'ye, tasarıma ve markalaşmaya yatırımlarımızı artırarak tüm pazarlarda aktif olmayı hedeflemeliyiz."

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Serdar Sütçüoğlu da "25. yılımıza özel olarak hayata geçirdiğimiz Trend Alanı seminerlerini bu yıl ilk kez İstanbul'da ardından da Bursa'da düzenliyoruz. Bu alanlarda daha önce yabancı ekiplerle çalışmıştık ancak bu yıl ünlü tasarımcı Bahar Korçan ve ekibiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tasarımcı Korçan ve ekibi, katılımcılara, "Alternatif Varoluşlar-EVTEKS 2020 Trendleri" başlığı altında trend okuma ve trendlerden koleksiyon çıkarma konularında bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
"Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması" bursa EVTEKS fuarı

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