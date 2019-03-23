İSTANBUL (AA) - Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünü bir araya getiren 14. Uluslararası Ideal Homex, bundan sonra Housewares Sourcing Turkey (HOST Istanbul) ismiyle yoluna devam edecek.

Fuardan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 3,6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, 2019 ihracat hedefini 5,5 milyar dolara yükselten Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, 14. Uluslararası Ideal Homex’te bir araya geldi. Organizasyonu düzenleyen Tarsus Turkey, Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşen fuarın bundan sonra yoluna HOST Istanbul olarak devam edeceğini duyurdu.

Buna göre bir sonraki sektörel buluşma, HOST Istanbul, Housewares Sourcing Turkey adıyla 26-29 Mart 2020'de Tüyap’ta olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Katılımcı firmalar ve perakende alıcıları, bizden ev ve mutfak eşyaları sektöründeki eğilimleri yansıtan bir fuar bekliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Aytemur, değişimin özel markalı ürün ve hizmetler sunan perakende üretici ve tedarikçilerinin sayısındaki yüksek artışla birlikte, sektörün talepleri doğrultusunda yapıldığını kaydetti. Gerçekleştirdiği isim ve konsept değişikliği ile HOST Istanbul adıyla yoluna devam edecek olan Ideal Homex, bu doğrultuda bu yıl sadece ihracat yapan sektör firmaları fuara aldı.