FİNANS

Ev ve mutfak gereçleri fuarının yeni adı "HOST Istanbul" oldu

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

Küresel satın almacıları ağırlayan 14. Uluslararası Ideal Homex, yurt içinden özellikle zincir marketler, perakende mağazalar ve sektörde yatırım planlayan yeni girişimcileri, katılımcılarıyla buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünü bir araya getiren 14. Uluslararası Ideal Homex, bundan sonra Housewares Sourcing Turkey (HOST Istanbul) ismiyle yoluna devam edecek.

Fuardan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 3,6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, 2019 ihracat hedefini 5,5 milyar dolara yükselten Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, 14. Uluslararası Ideal Homex’te bir araya geldi. Organizasyonu düzenleyen Tarsus Turkey, Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşen fuarın bundan sonra yoluna HOST Istanbul olarak devam edeceğini duyurdu.

Buna göre bir sonraki sektörel buluşma, HOST Istanbul, Housewares Sourcing Turkey adıyla 26-29 Mart 2020'de Tüyap’ta olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Katılımcı firmalar ve perakende alıcıları, bizden ev ve mutfak eşyaları sektöründeki eğilimleri yansıtan bir fuar bekliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Aytemur, değişimin özel markalı ürün ve hizmetler sunan perakende üretici ve tedarikçilerinin sayısındaki yüksek artışla birlikte, sektörün talepleri doğrultusunda yapıldığını kaydetti. Gerçekleştirdiği isim ve konsept değişikliği ile HOST Istanbul adıyla yoluna devam edecek olan Ideal Homex, bu doğrultuda bu yıl sadece ihracat yapan sektör firmaları fuara aldı.

- Girişimcilerle katılımcıları buluşturuyor

Tarsus Turkey, yine ilk kez Ideal Homex 2019’da uyguladığı Hosted Buyer Programıyla da katılımcı-satın almacı buluşmalarına bir yenilik getirdi. Fuara özel başlatılan uygulama ile ev ve mutfak eşyaları sektörünün Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve hatta Amerika’dan küresel ölçekteki büyük alıcıları İstanbul’a davet edilerek onların doğrudan firmaların kendi stantlarında katılımcılarla buluşması sağlandı.

Türkiye ayağında Zuchex ve Züccaciye Dergisi’nin sponsoru olduğu IHA - Küresel İnovasyon Ödülleri’ne bu yıl Porland layık görüldü. Dünya çapında züccaciye perakendeciliğinde inovasyon ve mükemmelliği teşvik etmek amacıyla oluşturulan konkurun ilk etapta ulusal kazananı olan ve ardından mart ayında Amerika’daki International Home + Housewares Fuarında düzenlenen global konkura katılan Porland, 2019 yılı GIA Global Onur Sahibi 5 markadan birisi oldu. Türkiye’yi başarıyla temsil eden marka, ödülünü ise 21 Mart'taki Ideal Homex 2019’un açılış töreninde aldı.

Fuarda, cam, porselen, seramik, metal mutfak eşyaları, plastik ev gereçleri, bahçe aksesuarları, dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletleri alanlarında piyasaya çıkan son ürünler, yenilikler ile inovatif tasarımlar bir arada sergileniyor.

Sektörüne hem iç pazarda hem de yurt dışında yeni ihracat kanalları açacak olan Ideal Homex 2019’a yaklaşık 150 firma katılırken, fuarı 100’e yakın ülkeden 15 binin üzerinde alıcının ziyaret etmesi bekleniyor. Tüyap Beylikdüzü’ndeki bu organizasyon, yarın sona erecek.

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