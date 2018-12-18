Evcil hayvanlar için örnek iş birliği

AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanlığınca, kaçakçılıkla mücadele ve hayvan haklarının korunması kapsamında gümrüklerden kaçak yollarla ülkeye sokulan evcil hayvanların ticarete konu edilmeyecek şekilde tasfiye edilmeleri ve hayvan refahının sağlanması amacıyla bir protokole imza atıldı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile imzalanan protokolle, söz konusu hayvanlar ihale yoluyla satılmaksızın HAYTAP temsilcilerine teslim edilecek.

Ticaret Bakanlığının tasfiye işlemlerine ilişkin görevleri çerçevesinde kimi zaman evcil hayvanların tasfiyesi de gerçekleştiriliyor. Türkiye'ye beyan edilmeksizin sokulmaya çalışılan evcil hayvanlar, olumsuz seyahat koşullarında, bazı durumlarda uyutularak taşındığından ve genellikle küçük yaşta olduklarından özel bakıma ihtiyaç duyuluyor. Bu hayvanların tasfiye işlemleri gerçekleştirilene kadar gerekli tedavi imkanlarının da sağlanabildiği uygun fiziki koşullarda muhafaza edilmeleri büyük önem taşıyor.

Bu çerçevede hayvan hakları da gözetilerek, yurda kaçak getirilmek istenen evcil hayvanların korunması, sağlıklı ortamlarda muhafaza edilmelerinin sağlanması, telef ve kayıpların önüne geçilerek ticarete konu edilmeyecek şekilde tasfiye edilmeleri ve hayvan refahının sağlanması amacıyla HAYTAP ile Ticaret Bakanlığı arasında protokol imzalandı.