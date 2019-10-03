Evcil hayvanlara yönelik satışlar 2,5 kat arttı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret sitesi GittiGidiyor'un verilerine göre, evcil hayvan ürünleri kategorisi son 5 yılda 2,5 kat büyüdü.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitesinde, Türkiye'de hayvan hakları konusunda duyarlılığın ve evcil hayvan sahiplenme oranının giderek artması, evcil hayvanlara yönelik ürünlerin satışını hızlandırdı.

Tüm dünyada yükselen hayvan hakları duyarlılığı ve evcil hayvan sahiplenme oranlarındaki dikkati çekici artış, evcil hayvan ürünleri pazarının da giderek büyümesine neden oluyor. Euromonitör International’a göre, global evcil hayvan bakım pazarı 2018’de 125 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bu rakamın yüzde 73 gibi büyük bir kısmının ise evcil hayvan mama satışlarından kaynaklandığı görülüyor.

GittiGidiyor'un satış verileri, Türkiye'nin de hayvan hakları konusunda duyarlılığının her geçen gün arttığını ve evcil hayvan ürünleri sektörünün yükseliş grafiği sergilediğini ortaya koyuyor.

Platformun paylaştığı verilere göre, son 5 yılda evcil hayvan ürünleri kategorisi 2,5 kat büyüdü. GittiGidiyor'un verileri hayvanseverlerin yalnız mamalara değil, evcil hayvan tekstili, aksesuarları ve oyuncaklarına da ilgi gösterdiğini ortaya koydu.