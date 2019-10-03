FİNANS

Evcil hayvanlara yönelik satışlar 2,5 kat arttı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

GittiGidiyor'da evcil hayvan ürünleri kategorisi son 5 yılda 2,5 kat büyüdü - Evcil hayvanlara yönelik tekstil ürünlerinin satışı geçen yıla göre yüzde 10, aksesuar satışı yüzde 15, oyuncak satışı yüzde 20 arttı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret sitesi GittiGidiyor'un verilerine göre, evcil hayvan ürünleri kategorisi son 5 yılda 2,5 kat büyüdü.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitesinde, Türkiye'de hayvan hakları konusunda duyarlılığın ve evcil hayvan sahiplenme oranının giderek artması, evcil hayvanlara yönelik ürünlerin satışını hızlandırdı.

Tüm dünyada yükselen hayvan hakları duyarlılığı ve evcil hayvan sahiplenme oranlarındaki dikkati çekici artış, evcil hayvan ürünleri pazarının da giderek büyümesine neden oluyor. Euromonitör International’a göre, global evcil hayvan bakım pazarı 2018’de 125 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bu rakamın yüzde 73 gibi büyük bir kısmının ise evcil hayvan mama satışlarından kaynaklandığı görülüyor.

GittiGidiyor'un satış verileri, Türkiye'nin de hayvan hakları konusunda duyarlılığının her geçen gün arttığını ve evcil hayvan ürünleri sektörünün yükseliş grafiği sergilediğini ortaya koyuyor.

Platformun paylaştığı verilere göre, son 5 yılda evcil hayvan ürünleri kategorisi 2,5 kat büyüdü. GittiGidiyor'un verileri hayvanseverlerin yalnız mamalara değil, evcil hayvan tekstili, aksesuarları ve oyuncaklarına da ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

GittiGidiyor'da evcil hayvan tekstil ürünleri satışının geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 10, aksesuar satışlarının yüzde 15, oyuncak satışlarının da yüzde 20 arttığı görüldü.

- Evcil hayvan sahiplenme oranı artıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, Avrupa Evcil Hayvan Yiyecekleri Endüstrisi FEDIAF'ın 2018 yılında yayınladığı son rapora göre, Türkiye'de en az bir köpek sahiplenenlerin toplam hane halkına oranının yüzde 10, en az bir kedi sahiplenenlerin oranının ise yüzde 13 olduğunu aktardı.

Fedar, "Hayvanseverlerin evcil hayvan ürünlerinden mama ve kedi kumu gibi temel ihtiyaçların yanı sıra artık hayvan tekstili ve aksesuarlarına da yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyebiliriz. Özellikle kedi ve köpek giysileri, hayvanseverler tarafından sıkça talep edilen ürünler arasında." ifadelerini kullandı.

GittiGidiyor'da evcil hayvan ürünleri kategorisinde köpek galoşu, kedi-köpek tarama eldiveni ve LED ışıklı kedi-köpek güvenlik tasması gibi ilginç ürünlerin satıldığını belirten Fedar, "Köpek galoşu sayesinde, dışarı çıktıklarında köpeklerin patileri temiz kalıyor. Tarama eldivenleri, tüylere bakım yapmanın kolay bir yolu olarak öne çıkıyor. LED ışıklı tasmalar da özellikle gece yürüyüşlerinde görüş kolaylığı ve güvenlik sağladığı için sıklıkla tercih ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Satış verilerinin yanı sıra kurum kültürleri gereği daima sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulan Fedar, hem sokak hayvanları hem de çalışanların evcil dostları konusunda hassas olduklarını bildirdi.

Kurum içindeki 9 çalışan grubundan biri olan GittiGidiyor Animal Lovers (GOAL) ekibinin hayvan haklarına dikkati çekmek ve sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını belirten Fedar, GittiGidiyor’da bu alana ait uygulamalarını ve faaliyetlerini şöyle sıradı:

"GOAL sayesinde 2016’dan bu yana binlerce sokak hayvanı için 1,5 ton mama yardımı yaptık ve 4 bin su-mama kabı dağıttık. Yine GOAL öncülüğünde 200 kedi evi ve 50 kuş evi yaptırdık, 7'si köpek, 12'si kedi ve biri martı olmak üzere toplamda 20 hayvanın bakım ve tedavi masraflarını karşıladık. 4'ü kedi, biri köpek olmak üzere 5 'patili dostumuzu' sahiplendirilirken, GittiGidiyor olarak 1 köpeği ise biz sahiplendik."

Fedar, gelecek dönemde de hayvan hakları konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceklerini kaydetti.

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