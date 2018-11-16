Evcil hayvanlarınıza yeni yıl hediyesi n11.com’da

İSTANBUL (AA) - n11.com yeni yıl ruhunu evcil hayvan dostlarıyla birlikte yaşamak isteyenlere evcil hayvan kategorisi altında ulaşıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yıl modasını artık hayvan dostları da yakından takip ediyor. Yeni yıl ruhunu evcil hayvan dostlarıyla birlikte yaşamak isteyenler birbirinden neşeli ürünlere n11.com’da evcil hayvan kategorisi altında ulaşıyor.

Bu yıl sevdiklerine hediye alırken minik dostlarına da hediye almak isteyenler için uygun fiyatlı ve şık evcil hayvan kıyafetleri n11.com’da satışa sunulmakta.

Soğuk havalarda evcil hayvanlarınızın içini ısıtacak yeni yıl konseptli kazak ve montlar birbirinden farklı renk ve model seçenekleri ile n11.com’da satışa sunuluyor. Evcil hayvan dostlarını soğuk kış günlerinden korurken yılbaşı şıklığı ile giydirmek isteyenler için rahat ve kullanışlı polar ve yün ürünler 61,10 TL’den başlayan fiyatlarla n11.com kullanıcıları ile buluşuyor.

