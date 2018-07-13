FİNANS

Evdeki altınlar "Garanti" altında

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

Garanti müşterileri, evdeki altınlarını her salı ve cumartesi Garanti altın şubelerine, hafta içi istedikleri gün ise anlaşmalı kuyumculara götürerek Garanti Altın Hesabı'na yatırabiliyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, evdeki altınlarını güvenle saklamak isteyen müşterilerine altın şubeleri ve anlaşmalı kuyumcularında hizmet veriyor.

Bankanın açıklamasına göre, Garanti müşterileri, evdeki altınlarını her salı ve cumartesi Garanti altın şubelerine, hafta içi istedikleri gün ise anlaşmalı kuyumculara götürerek Garanti Altın Hesabı'na yatırabiliyor.

Özellikle yeni evlenen, çocuğu olan, sünnet düğünü yapan ya da düzenli olarak altın biriktiren kişilerin altınlarını evde ya da kiralık kasada saklamak yerine güvenli bir şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyan Garanti Bankası, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını da katkı sağlıyor.

Garanti Bankası Altın Şubeleri ve anlaşmalı kuyumcularına getirilen altınlar, uzman eksper ve kuyumcular tarafından değerlendirilerek, anında Garanti Altın Hesabı'na yatırılıyor. İşlemin gerçekleştirilebilmesi için, müşterinin Garanti Bankası'nda Altın Hesabı bulunması yeterli oluyor.

Müşteriler evinde sakladığı altınları bozmadan güvenceye alırken ihtiyacı kadarını nakit olarak çekebiliyor, alım-satım işlemi yapabiliyor. Günün 24 saati hesabındaki altınlara ulaşabiliyor. Birikim yapmak isteyen müşteriler dilerlerse hesabındaki altınlara ek olarak 1 gramdan başlayan tutarlarla Birikimli Altın Hesabı açabiliyor. Ayrıca 100 gram ve üzeri bakiyeyle 1 yıl vadeli altın hesabı açarak, altın getirisinin yanı sıra faiz getirisinden de yararlanabiliyor.

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garanti bankası

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