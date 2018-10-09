FİNANS

Evdeki perdeler elektrik üretecek

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

Kolay kuruluma sahip Solar Curtain sayesinde 4 kişilik bir ailenin elektrik tüketiminin üçte biri karşılanabiliyor

İSTANBUL (AA) - Güneş enerjisinden yararlanarak elektrik üreten, perde görünümündeki Solar Curtain, Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda fonlamaya açıldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, güneş enerjisinden yararlanarak elektrik tüketimini karşılayacak bir girişime ev sahipliği yapıyor.

Güneş enerji paneli olarak tasarlanan perde görünümündeki Solar Curtain, güneş ışığı bol olan ülkemizde evlerin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Günümüz şartlarında güneş paneli için çatı veya bir arazisi bulunmayanlar için bu olanakları sunan Solar Curtain sayesinde, 4 kişilik bir ailenin yıllık elektrik tüketiminin üçte biri kadar enerji sağlanabiliyor.

- Üretilen elektrik miktarı anlık takip ediliyor

Ön tarafında onlarca renk ve desen seçeneğiyle bir stor perde görünümüne sahip olan perdenin dışarıya bakan tarafta ise yüzde 22 verimli hücrelerden oluşan güneş paneli bulunuyor.

Gün içinde perde işlevi gören ürün, aynı zamanda güneş enerjisinden elektrik üretiyor. Mobil uygulamayla perde hem kontrol edilebiliyor hem de anlık üretilen elektrik miktarı da takip edilebiliyor. Kolay kurulumuyla da öne çıkan perde, duvara veya tavana monte ediliyor. Perdeden çıkan tek bir kablo ister doğrudan prize takılabilirken, akü ile de depolama sağlanabiliyor.

Perdenin kullanımı ve özellikleri arasında kişiye özel tasarım, yüzlerce renk ve desen çeşitliliği, mobil uygulama kontrolü ve dekoratif olması yer alırken, 5 yıl panel garantisine sahip olmasıyla da dikkati çekiyor.

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Solar Curtain

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