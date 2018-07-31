FİNANS

"Evleneceğiniz eşinizi işiniz belirliyor"

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bacanlı: - "Evleneceğiniz eşinizi işiniz belirliyor. İş seçtiğinizde aynı zamanda eşinizi de seçmiş oluyorsunuz" - "Öğrenciler popülariteye göre iş seçiyorlar. Biz idare olarak insanlara yeteneklerine göre meslek seçmesi gerektiğini söyleyeceğiz ama bir yandan da sanıyorum tüm mesleklerin yapılmaya değer olduğu ile ilgili bir bilinç geliştirmemiz gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bacanlı, "Evleneceğiniz eşinizi işiniz belirliyor. İş seçtiğinizde aynı zamanda eşinizi de seçmiş oluyorsunuz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bacanlı, meslek seçiminin hayat biçimi olduğunu, hayatınız boyunca o işin yapılacağını söyledi.

Bacanlı, "Vatandaş iyi para kazandığım sürece önemli değil diyor. Bunlar sağlıklı tercihler olmuyor. Çünkü hayatınız boyunca ne işi tercih ettiyseniz onu yapmaya devam ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Evlenilecek eşi de işin belirlediğinin altını çizen Bacanlı, "İş seçtiğinizde aynı zamanda eşinizi de seçmiş oluyorsunuz. İnsanların büyük bir kısmı eşlerini üniversitede iken seçerler." açıklamasında bulundu. Bacanlı, eş seçimine örnek olarak doktorun doktorluğa tahammül edecek birini seçmesi gerektiğini kaydetti.

Meslek seçiminde öğrencilerin yeteneklerine, ilgilerine ve değerlerine değer vermesi gerektiğini belirten Bacanlı, "Dolayısıyla insanlar meslek seçerken benim niteliklerim nelerdir, ben nelere ilgi duyarım, neye değer veriyorum ona bakması gerekiyor." dedi.

\

- "Öğrenciler popülariteye göre iş seçiyorlar"

Öğrencilere, tercih yaparken okumaktan mutlu olacakları branşlara yönelmelerini tavsiye eden Bacanlı, şunları kaydetti:

"Öğrenciler şu bölüm yüksek puan istiyor. Şunu öne yazayım diye düşünüyor. Burada öne yazılması gereken öğrenci için daha tercih olunabilir şeydir. Puan değil. Öğrenci orada okumaktan zevk alacak mı alamayacak mı önce buna karar vermesi gerekir. Yoksa yüksek puan alsan ne olur öğrenci orada keyif almıyorsa. Bu yüzden kişi seçebilecekleri şeylerin bir listesini çıkartır. Onlardan kendisini en fazla mutlu edebilecek, çalışmaktan ve okumaktan mutlu olabileceği branşları seçer. Ona göre bir tercih yapar.

Üniversite tercihi yaparken yetenekler önemlidir diyoruz ama gündelik hayatımızda bu işler öyle yürümüyor. Öğrenciler popülariteye göre iş seçiyorlar. Biz idare olarak insanlara yeteneklerine göre meslek seçmesi gerektiğini söyleyeceğiz ama bir yandan da sanıyorum tüm mesleklerin yapılmaya değer olduğu ile ilgili bir bilinç geliştirmemiz gerekiyor. Genelde değersiz olarak gördüğümüz meslekler bile bizim hayatımızın bir parçasıdır ve değerlidir."

Bacanlı, tercihlerde yapılan büyük yanlışlardan birinin de arkadaşlar ile ilgili olduğunu söyledi. Öğrencilerin arkadaşları hangi bölüme gidiyorsa o bölüme gitmek isteğini belirten Bacanlı, "Bu yapılan en büyük yanlış. İkinci olarak özellikle özel üniversitelerin bu kadar gelişmesi ile birlikte, öğrenciler bir kurumu değerlendirirken hangi ölçütleri dikkate almaları gerektiğini iyi hesaplamalılar." açıklamasında bulundu.

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştıSüper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı
Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldıDış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi meslek seçimi

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Vergi borcu yapılandırma için bugün son gün! 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir?

Vergi borcu yapılandırma için bugün son gün! 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

Türkiye dünya nüfusunun yüzde 90'ına un ihraç etti

Türkiye dünya nüfusunun yüzde 90'ına un ihraç etti

Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı

Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı

Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.