"Evleneceğiniz eşinizi işiniz belirliyor"

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- "Öğrenciler popülariteye göre iş seçiyorlar"

Öğrencilere, tercih yaparken okumaktan mutlu olacakları branşlara yönelmelerini tavsiye eden Bacanlı, şunları kaydetti:

"Öğrenciler şu bölüm yüksek puan istiyor. Şunu öne yazayım diye düşünüyor. Burada öne yazılması gereken öğrenci için daha tercih olunabilir şeydir. Puan değil. Öğrenci orada okumaktan zevk alacak mı alamayacak mı önce buna karar vermesi gerekir. Yoksa yüksek puan alsan ne olur öğrenci orada keyif almıyorsa. Bu yüzden kişi seçebilecekleri şeylerin bir listesini çıkartır. Onlardan kendisini en fazla mutlu edebilecek, çalışmaktan ve okumaktan mutlu olabileceği branşları seçer. Ona göre bir tercih yapar.

Üniversite tercihi yaparken yetenekler önemlidir diyoruz ama gündelik hayatımızda bu işler öyle yürümüyor. Öğrenciler popülariteye göre iş seçiyorlar. Biz idare olarak insanlara yeteneklerine göre meslek seçmesi gerektiğini söyleyeceğiz ama bir yandan da sanıyorum tüm mesleklerin yapılmaya değer olduğu ile ilgili bir bilinç geliştirmemiz gerekiyor. Genelde değersiz olarak gördüğümüz meslekler bile bizim hayatımızın bir parçasıdır ve değerlidir."

Bacanlı, tercihlerde yapılan büyük yanlışlardan birinin de arkadaşlar ile ilgili olduğunu söyledi. Öğrencilerin arkadaşları hangi bölüme gidiyorsa o bölüme gitmek isteğini belirten Bacanlı, "Bu yapılan en büyük yanlış. İkinci olarak özellikle özel üniversitelerin bu kadar gelişmesi ile birlikte, öğrenciler bir kurumu değerlendirirken hangi ölçütleri dikkate almaları gerektiğini iyi hesaplamalılar." açıklamasında bulundu.

