FİNANS

Evlenecekler Dikkat!.. Çeyiz Yardımı Arttı

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Mart ayının sonunda yayınlanan 7103 sayılı Torba Yasa ile mevzuatta bir çok değişiklik yapıldı. Bunlardan birisi de çeyiz hesabı ile ilgili.

Evlenecekler Dikkat!.. Çeyiz Yardımı Arttı

Dr. Mehmet Bulut – Mynet Finans Yazarı

2016’dan beri uygulanmakta olan çeyiz hesabı imkanından yararlanmak için önemli bir koşul var. Bu da 27 yaş sınırı. Yani çeyiz yardımından yararlanabilmeniz için evliliğinizi 27 yaşını doldurmadan yapmanız gerekiyor. Aksi taktirde tabiri yerindeyse Devlet sizi evde kalmış sayıyor ve çeyiz yardımında bulunmuyor.

Bununla birlikte çeyiz yardımından sadece bir kez ve ilk evlilikte yararlanılabiliyor. Yani ikinci evliliğinizi yapıyorsanız, 27 yaşından küçük olsanız bile, çeyiz yardımından faydalanmanız mümkün değil.

Hesap 24 Yaşına Kadar Açılmalı

Çeyiz yardımından yararlanmak isteyenler Türkiye’deki mevduat veya katılım bankalarının şubelerinde Türk Lirası cinsinden bir çeyiz hesabı açmaları gerekiyor.

Çeyiz hesabı açtıktan sonra asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmanız ve evliliği müteakip ilgili bankaya başvurmanız halinde Devlet tarafından çeyiz yardımı katkısı alıyorsunuz.

Yani çeyiz yardımı alabilmeniz için en geç 24 yaşında hesap açtırmanız gerekiyor. Çünkü 27 yaşından sonra evlenirseniz yardım alamıyorsunuz.

Yardımın Tutarı Arttı…

Torba yasa ile yapılan değişiklikten önce çeyiz yardımına hak kazandıysanız en az 3 yıl boyunca hesabınızda biriktirmiş olduğunuz toplam tutarın %20’sine kadar Devletten çeyiz yardımı alabiliyordunuz. Değişiklikle söz konusu %20’lik oran %25’e çıkartıldı.

Ayrıca burada bir üst sınır daha belirlenmiş. Değişiklikten önce hesabınızda ne kadar birikmiş olursa olsun çeyiz yardımı 5.000 TL’yi geçemiyordu. Değişiklikle üst sınırın tutarı 7.500 TL olarak değiştirildi.

Hesaba Ödemeler Nasıl Yapılmalı?

Çeyiz hesabına ödemelerin düzenli olarak yapılması gerekiyor. Ödemelere ilişkin alt sınır 100 TL, üst sınır ise 1.000 TL. Bu ödemeler aylık veya 3 aylık periyotlarla yapılabiliyor. 3 aylık ödeme planı yapılması durumunda aylık alt ve üst sınırların 3 katı tutar geçerli oluyor.

Katılımcı, çeyiz hesabının açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere, üst sınırı aşan bir tutar yatırabiliyor. Ancak bu tutar 15 bin TL’yi geçemiyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çeyiz yardımı evlilik çeyiz hesabı
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bitcoin yükselişe geçti

Bitcoin yükselişe geçti

Galatasaray arsasının ihalesi yapıldı

Galatasaray arsasının ihalesi yapıldı

Dolar zirveden döndü

Dolar zirveden döndü

Akkuyu'nun temeli az sonra atılacak! Putin Türkiye'ye indi

Akkuyu'nun temeli az sonra atılacak! Putin Türkiye'ye indi

Genç çiftçilere 30 bin TL hibe için başvurular başladı!

Genç çiftçilere 30 bin TL hibe için başvurular başladı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
BENCE SÜPER
Düyün salonun parasına yeter ança bu para çeyizmis bir tv 2.3 bin tl birde dolap bitti bir dolap bir tv parası için bu zamanda evlenenin ta aklına evleninde babayı görün 3 çocuk var büyük lise ortancı orta okul küçük 2 ye gidiyor günlük masrafları sadece yeme ve yol 40 tl Adanada 1200 tl Asgeri üçret ne kadar 1600 . geriye kalanlada 400 le artık elektirik su telefon ödersin Allahtan ev kira deyil Rahmetli babam saolsun 1 ay ne yiyelim ne giyelim nere gidelim? Türkiyede herseyi bilenler bunuda bir bilseler Ekmek makarna bulgur yemekten kafa artık çalısmıyor beyin gerekli besini almıyor
Diğer Haberler
Hakan Ateş'ten kredi yapılandırma açıklaması

Hakan Ateş'ten kredi yapılandırma açıklaması

Standart Chartered'tan TL ile ilgili kritik karar

Standart Chartered'tan TL ile ilgili kritik karar

Piyasalarda kırılganlık hakim

Piyasalarda kırılganlık hakim

Bitcoin yükselişe geçti

Bitcoin yükselişe geçti

Ticari kredilerde sıkılaşma beklentisi

Ticari kredilerde sıkılaşma beklentisi

Çeyrek altın üretimi 4 yılın zirvesinde

Çeyrek altın üretimi 4 yılın zirvesinde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.