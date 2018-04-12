Evlenecekler Dikkat!.. Çeyiz Yardımı Arttı

Dr. Mehmet Bulut – Mynet Finans Yazarı

2016’dan beri uygulanmakta olan çeyiz hesabı imkanından yararlanmak için önemli bir koşul var. Bu da 27 yaş sınırı. Yani çeyiz yardımından yararlanabilmeniz için evliliğinizi 27 yaşını doldurmadan yapmanız gerekiyor. Aksi taktirde tabiri yerindeyse Devlet sizi evde kalmış sayıyor ve çeyiz yardımında bulunmuyor.

Bununla birlikte çeyiz yardımından sadece bir kez ve ilk evlilikte yararlanılabiliyor. Yani ikinci evliliğinizi yapıyorsanız, 27 yaşından küçük olsanız bile, çeyiz yardımından faydalanmanız mümkün değil.

Hesap 24 Yaşına Kadar Açılmalı

Çeyiz yardımından yararlanmak isteyenler Türkiye’deki mevduat veya katılım bankalarının şubelerinde Türk Lirası cinsinden bir çeyiz hesabı açmaları gerekiyor.

Çeyiz hesabı açtıktan sonra asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmanız ve evliliği müteakip ilgili bankaya başvurmanız halinde Devlet tarafından çeyiz yardımı katkısı alıyorsunuz.

Yani çeyiz yardımı alabilmeniz için en geç 24 yaşında hesap açtırmanız gerekiyor. Çünkü 27 yaşından sonra evlenirseniz yardım alamıyorsunuz.