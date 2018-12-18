Adana'da 74 firmanın katılımıyla 13-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 3. EV'leniyoruz, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nı 31 bin kişi gezdi.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Adana Organize Sanayi Bölgesi, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu ve Çukurova Fuarcılık AŞ'nin desteğiyle düzenlenen fuar yoğun ilgi gördü.

Evlilik hazırlıkları yapanlara yönelik ürünlerin yanı sıra konut projeleri, beyaz eşya, mobilya, aksesuar, dekorasyon ürünlerinin yer aldığı; defileler, kına geceleri, dans gösterimleri ve saç şovlarının sergilendiği fuarı dört gün boyunca 31 bin kişi ziyaret etti.

4. EV'leniyoruz, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nın 12-15 Aralık 2019'da gerçekleşeceği duyuruldu.

