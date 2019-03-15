FİNANS

Evlerine kurulan akvaryumlarda süs balığı yetiştiriyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi kapsamında evlerine akvaryum kurulan 10 ev kadını, yıl boyunca 400 bin süs balığı yetiştirmeye çalışacak - Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin: - "Şu an yavruları büyütüyoruz. Yılda 4 kez balık elde edilmiş olacak. Bunlar da bizim anlaştığımız firmaya satılacak, pazar problemi yok. Ortalama hane başına 2 bin 500 lira katkı sunulacak"

ÖMER FANSA - Adana'da akvaryum balıkçılığını geliştirme ve ev kadınlarına gelir sağlanması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 10 kadın, evlerinde kurulan akvaryumlarda süs balığı yetiştiriyor.

Sarıçam Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde, evleri uygun olan 10 kadın belirlendi ve bu kişilere Türkiye İş Kurumu aracılığıyla akvaryum balığı yetiştirme konusunda eğitim verildi.

Eğitimin ardından kadınların evlerine akvaryum kuruldu ve her birine Japon, lepistes, kılıç ve melek türlerinden toplam 150 anaç balık verildi.

Yıl boyunca 400 bin balığın üretilmesi hedeflenen projede, ilgili firmaların alım garantisi bulunuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süs balığı üretiminin yarattığı katma değeri dikkate alarak yöredeki ev kadınlarına ek gelir sağlamak için bu yönde çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda anaç balıkların dağıtıldığını belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Bunlar yavruladılar. Şu an yavruları büyütüyoruz. Yılda 4 kez balık elde edilmiş olacak. Bunlar da bizim anlaştığımız firmaya satılacak, pazar problemi yok. Ortalama hane başına 2 bin 500 lira katkı sunulacak. İlk yavrularımızın hasadı 15-20 gün içinde gerçekleştirilecek. Yavrular satıldıkça üretim devam edecek. Proje başarıya ulaşırsa bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."

Tekin, ülkede süs balığı üretiminin yaygınlaşması halinde ithalatın da önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Sarıçam Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örtülü de kadınların üretime katılarak aile bütçelerine katkı sağlayabileceklerini ifade etti.

- "Bebek gibi bakım istiyorlar"

İki katlı evinin alt katında kurulan akvaryumlarda balık üreten Selma Özdemir de balık üretimi hakkında hiçbir fikri yokken projeden haberi olan eşinin yönlendirmesiyle eğitimlere gittiğini söyledi.

Daha sonra evinde kurulan akvaryumların su seviyesi kontrolü, temizlik ve yemleme gibi rutin işleriyle tek başına ilgilenebildiğini belirten Özdemir, balıkların gebelik durumlarını da kontrol ettiğini anlattı.

Özdemir, süs balığı yetiştirmenin insana huzur verdiğini dile getirerek "Bu bir nevi benim için terapi oluyor. Severek onlara bakıyorum. Yavrular büyüyünce satışa sunacağız. Şu anda tıpkı bebek gibi bakıyoruz." dedi.

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