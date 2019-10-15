FİNANS

Evlilik hazırlığı yapan çiftler bu sene e-ticarete odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Ağustos-eylül aylarında "çeyiz" kelimesi 500 bin kez arandı, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 250 artarak 400 bin adet çeyiz ürünü satıldı

İSTANBUL (AA) - Trendyol verilerine göre, evlilik hazırlığı yapan çiftler bu sene e-ticarete odaklandı. Ağustos-eylül aylarında "çeyiz" kelimesi 500 bin kez arandı, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 250 artarak 400 bin adet çeyiz ürünü satıldı.

Trendyol, yaptığı yazılı açıklama ile geçtiğimiz düğün sezonu istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, gelin ve damat adaylarının alışveriş için ilk durakları bu sene geçen senelerden farklı olarak e-ticaret olurken, ağustos-eylül aylarında bile "çeyiz" kelimesi 500 bin kez arandı, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 250 artarak 400 bin adet çeyiz ürünü satıldı.

Trendyol, nevresimden beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden ev kozmetiğine birçok farklı kategoride fiyat-performansa dikkat eden yeni evlenecek çiftlerin tercihi olurken, şirket, çok sayıda ürün, güvenli alışveriş, servis sonrası garantili hizmet ve hızlı teslimat imkanlarıyla yeni evlenecek çiftlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Group Pazarlama Direktörü Erdem İnan, düğün hazırlık döneminde çiftlerin, işleri yetiştirememe telaşıyla yaşadıkları stresi artık bir kenara bıraktığını bildirdi.

İnan, "Bütün evi sıfırdan kurmak için kabarık bir düğün alışveriş listesi ile karşı karşıya kalan çiftler, kabarık çeyiz listesinin üstesinden Trendyol'dan alışverişle geliyor. Yeni evlenecek çiftler, düğün ve ev kurmak için belirledikleri bütçeyi de Trendyol'da sunduğumuz kampanyalar ve akıllı alışveriş fırsatlarıyla aşmamış oluyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, yeni evlenecek çiftler son iki ayda Trendyol'da en çok tencere seti alırken, yemek takımı, sofra mutfak gereçleri, yastık ve yorgan gibi çeyiz ürünleri ise yine en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

PARTNER Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki... Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Sektörlerde toplam cirolar Ağustos’ta yıllık yüzde 2.8 arttıSektörlerde toplam cirolar Ağustos’ta yıllık yüzde 2.8 arttı
TÜİK - Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 4.3 azaldıTÜİK - Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 4.3 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
e-ticaret Trendyol

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacak

Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacak

Dolarda 'yaptırım' hareketliliği

Dolarda 'yaptırım' hareketliliği

Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sektörlerde toplam cirolar Ağustos’ta yıllık yüzde 2.8 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Ağustos’ta yıllık yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 4.3 azaldı

TÜİK - Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 4.3 azaldı

TÜİK- İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.9'a yükseldi (2)

TÜİK- İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.9'a yükseldi (2)

FAO: Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya

FAO: Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya

Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı

Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı

İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek

İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.