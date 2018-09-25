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Evora İzmir Projesi'nde ön talep toplanmaya başlandı

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

Emlak Konut GYO güvencesi, Teknik Yapı-Halk GYO iş birliğiyle hayata geçecek projede ön talep toplama dönemi başladı - İzmir Konak'ta hayata geçecek proje, konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıracak, bin 90 bağımsız bölümden oluşacak

İSTANBUL (AA) - Halk GYO ve Teknik Yapı iş birliğiyle hayata geçecek Evora İzmir Projesi'nde ön talep toplanmaya başlandı.

Halk GYO'nun açıklamasına göre, Emlak Konut GYO güvencesiyle gerçekleştirilecek projede ön talep toplanmasına ilişkin İstanbul'da basın toplantısı gerçekleştirildi.

Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım'ın katıldığı toplantıda gazetecilerle projenin ayrıntıları paylaşıldı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, ön talep toplama sürecinde daire alanlar, "Türkiye İçin Kazanma Vakti" kampanyasındaki avantajlardan faydalanabilecek. Konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma yapısıyla kente değer katacak proje, İzmir Konak'ta hayata geçirilecek ve bin 90 bağımsız bölümden oluşacak.

Alsancak'ta bulunan yaklaşık 47 dönümlük arazide hayata geçirilecek projede bin 49 adet konut ve 35 adet ticari ünite yer alacak, ayrıca 500 kişilik balo salonu, bir sanat galerisi ve 485 kişilik konferans salonu bulunacak. Projenin içinde 121 oda kapasiteli bir otel de yer alacak. Toplam 12 bin metrekarelik 2 adet park alanına sahip olacak proje, ağırlıkta 1+1 olmak üzere 6+1 büyüklüğe kadar 5 farklı daire tipinden oluşacak.

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeliyle hayata geçecek proje, Kültürpark, Alsancak Garı ve Kordon'a komşu konumda yer alacak.

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- "İzmir'e değer katacak proje"

Toplantıda projeye ilişkin bilgi veren Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu, projenin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri ile bir araya gelerek başlattığı "Türkiye için Kazanç Vakti" kampanyasına dahil olacağını bildirdi.

Ayoğlu, "Bu çerçevede, satış bedeli üzerinden yüzde 10 indirime ek olarak indirimli satış bedeli üzerinden sadece yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar yüzde 0,98 vade farkı ile bankasız ve kefilsiz konut sahibi olmayı kolaylaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin ise gayrimenkul sektörü olarak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye'ye olan sorumluluk bilinciyle daha çok çalıştıklarını ve verimli projelerle ekonomiye sağladıkları katma değeri daha da artıracaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Halk GYO olarak ülkemizi ileri taşıyacak işlere imza atarken, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla kurduğumuz ortaklıklarla daha güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmeye çalışıyoruz. İmzamızı attığımız her işte olduğu gibi, sadece bir gayrimenkul projesi olmanın çok ötesinde her yönüyle canlı bir kent unsuru olarak hayata geçen bu projemizin de bu ideal ile hayata geçtiğini belirtmek isterim. Konut, ticaret, park ve kültür ve turizm alanları gibi farklı fonksiyonları bir arada barındıracak olan karma projemizle güzel İzmir'imize değer katacağımıza inanıyoruz."

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım da İzmir'in Anadolu açılımlarının en önemli duraklarından olduğunu belirterek, projenin bütün etaplarının 36 ayda tamamlanmasını beklediklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Halk GYO Teknik Yapı

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