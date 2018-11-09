EVSİD'in Kolombiya modeline Ticaret Bakanlığı'ndan ödül

Aldıkları ödülden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Özger, Ur-Ge projesi ile birlikte sektörle olan iletişimin arttığını ve küme içinde yer alan firmaların arasında güzel bir sinerji oluştuğunu bildirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan EVSİD Başkan Vekili Talha Özger, kendilerine yeni müşteriler kazandıran Kolombiya modelini Uzakdoğu ve Avrupa'da da uygulamayı düşündüklerini ifade etti.

Projenin en önemli kazanımının aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya gelmesi ve oluşan sinerji ile daha güçlü bir şekilde ihracat pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmesi olduğunu aktaran Özger, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bireysel olarak yurt dışında ulaşamadıkları ithalatçı ve zincir mağaza profiline hep birlikte bir araya geldiklerinde ulaşabiliyor olmaları ve firmaların yurt dışındaki rakiplere karşı kenetlenebilmeleri, küme firmalarının proje faaliyetlerine katılımlarını artırdı. Proje kümelerimiz ile ilgili Latin Amerika pazarının önemli bir potansiyel olduğu belirlendi. Hedef pazarların çeşitliliği ve görece küçük bazı pazarların yurt dışı pazarlama faaliyeti için yeterli firma sayısını barındırmaması nedeniyle şimdiye kadarkilerden farklı bir strateji uygulandı ve ulaşımın kolay olduğu merkez bir nokta seçilerek farklı bölge ülkelerinden alıcıların küme firmaları ile tek bir noktada bir araya geldi."

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- Adım adım ilerleme sağlandı

Özger, hedef pazar ve ikili iş görüşmeleri için Kolombiya'nın belirlenmesi sonrasında ilk etapta Meksika, Panama, Kosta Rika, Peru, Ekvator, Şili, Brezilya gibi bölgedeki potansiyel alıcıları içeren bir veri tabanı oluşturulduğunu ve ardından yurt dışı pazarlama faaliyetine katılacak Türk firmaların belirlenmesiyle bu ülkelerdeki alıcılara yönelik davetler yapıldığını anlattı.