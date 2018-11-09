EVSİD'in Kolombiya modeline Ticaret Bakanlığı'ndan ödül

İSTANBUL (AA) - Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri Derneği'nin (EVSİD) Turkish Home & Kitchenware Cluster 1-2 Ur-Ge projesi kapsamında düzenlediği faaliyetler ve Kolombiya Heyet organizasyonu Ticaret Bakanlığı tarafından "İyi Uygulama Örnekleri" arasına seçilerek ödüllendirildi.
EVSİD'in açıklamasına göre, derneğin Kolombiya modeline ticaret Bakanlığı'ndan ödül geldi. EVSİD'in Turkish Home & Kitchenware Cluster 1-2 Ur-Ge projesi kapsamında düzenlediği faaliyetler ve Kolombiya Heyet organizasyonu bakanlık tarafından 5. Kümelenme Konferansı'nda "İyi Uygulama Örnekleri" arasına seçilerek ödüle layık görüldü.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan EVSİD Başkan Vekili Talha Özger, kendilerine yeni müşteriler kazandıran Kolombiya modelini Uzakdoğu ve Avrupa'da da uygulamayı düşündüklerini ifade etti.
Aldıkları ödülden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Özger, Ur-Ge projesi ile birlikte sektörle olan iletişimin arttığını ve küme içinde yer alan firmaların arasında güzel bir sinerji oluştuğunu bildirdi.
Projenin en önemli kazanımının aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya gelmesi ve oluşan sinerji ile daha güçlü bir şekilde ihracat pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmesi olduğunu aktaran Özger, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bireysel olarak yurt dışında ulaşamadıkları ithalatçı ve zincir mağaza profiline hep birlikte bir araya geldiklerinde ulaşabiliyor olmaları ve firmaların yurt dışındaki rakiplere karşı kenetlenebilmeleri, küme firmalarının proje faaliyetlerine katılımlarını artırdı. Proje kümelerimiz ile ilgili Latin Amerika pazarının önemli bir potansiyel olduğu belirlendi. Hedef pazarların çeşitliliği ve görece küçük bazı pazarların yurt dışı pazarlama faaliyeti için yeterli firma sayısını barındırmaması nedeniyle şimdiye kadarkilerden farklı bir strateji uygulandı ve ulaşımın kolay olduğu merkez bir nokta seçilerek farklı bölge ülkelerinden alıcıların küme firmaları ile tek bir noktada bir araya geldi."
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- Adım adım ilerleme sağlandı
Özger, hedef pazar ve ikili iş görüşmeleri için Kolombiya'nın belirlenmesi sonrasında ilk etapta Meksika, Panama, Kosta Rika, Peru, Ekvator, Şili, Brezilya gibi bölgedeki potansiyel alıcıları içeren bir veri tabanı oluşturulduğunu ve ardından yurt dışı pazarlama faaliyetine katılacak Türk firmaların belirlenmesiyle bu ülkelerdeki alıcılara yönelik davetler yapıldığını anlattı.
İkili iş görüşmeleri organizasyonu için Brezilya, Uruguay, Şili, Peru, Ekvator, Guetamala, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ile Kolombiya dahil olmak üzere toplamda 9 farklı ülkeden 67 alıcı firmanın katıldığı toplantılarda 678 iş görüşmesi sağlandığı bilgisini veren Özger, şu ifadeleri kullandı:
"Her katılımcı firma ortalama 28 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Yurtdışı pazarlama faaliyetimizin ilk günü perakendeye yönelik turlar düzenlenerek pazar ile ilgili rakip firma/ürün analizi gerçekleştirdik, aynı günün akşamı verilen kokteylde ise iş görüşmeleri öncesinde Türk firmaları ve potansiyel alıcıların bir araya gelmeleri sağlandı. Etkinliğin son günü hem pazara giriş ile ilgili yerel danışmanlık firmalarından bilgi alındı hem de programın bir değerlendirmesi yapılarak Latin Amerika ülkelerine yönelik küme stratejimizin detaylandırılması amaçlandı."
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