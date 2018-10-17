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Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, AA Finans Masası'na konuk olacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 13:38 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Adnan Yıldırım, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Yıldırım, yarın saat 11.30'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AA Finans Masası Adnan Yıldırım genel müdür Türk Eximbank

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