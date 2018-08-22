Eximbank ihracatçıya nefes aldıracak

ANKARA - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın bu yıl ocak-temmuz döneminde ihracatçılara sağlanan finansman desteğini geçen yıla göre yüzde 9 artırarak 24,1 milyar dolara yükselttiğini belirterek, "Eximbank yıl sonuna kadar ihracatçımıza toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak. Yeni uygulamalar ve projelerle her zaman ihracatçının yanında olacağız." dedi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Eximbank'ın 2017 yılında ihracatçılara sağladığı 39,3 milyar dolarlık desteğiyle ihracatın yüzde 25’ini finanse ettiğini anımsattı.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı finansman desteğini geçen yıla göre yüzde 9 artırarak 24,1 milyar dolara yükselttiğini bildiren Pekcan, bu tutarın 14,5 milyar dolarının nakdi kredi, 9,6 milyar dolarının ise sigorta desteği olduğunu kaydetti.

Pekcan, "İhracatçımıza Eximbank yıl sonuna kadar toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak. Yeni uygulamalar ve projelerle her zaman ihracatçının yanında olacağız." ifadesini kullandı.