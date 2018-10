Eximbank kur riskinden korunmayan şirketlerden desteğini çekecek

\

- "Elektronik ticaretle ihracat yapanları destekleyeceğiz"

Adnan Yıldırım, ihracatçıların poliçe ve sigorta enstrümanları ile teminat sorununu azaltmak istediklerini, bu şekilde onların yüklerini hafifletebileceklerini söyledi.

Sigorta ve sigorta poliçesinin daha fazla kullanılması için daha fazla mesafe alınmasını sağlayacaklarını belirten Yıldırım, "Yurt dışında teminat olarak kullandığımız poliçeyi yurt içinde de kullanma kararı aldık ama bunu geliştirmemiz gerekir. Her alanda, her alacakta, her şirkette bunu yapamayabiliriz ama aşama aşama belli bir süre çalıştığımız, sektörde belli bir geçmişe sahip şirketlerimizde bu çalışma yüzdesini artırabiliriz. Bu alanda 2019'da mesafe alacağız ve böylece zor zamanlarda ilave mektup kredi riskleri ve komisyonlarıyla ihracatçılarımızın karşılaşmasını engelleyebiliriz. Belki de ihracatçılarımıza en büyük hizmetlerden birisi de bu olacaktır." değerlendirmelerini yaptı.

Yıldırım, kur riskine karşı ihracatçı şirketlerin kendisini koruması için teşvik edici veya zorlayıcı düzenlemelere gidilmesinin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, şunları ifade etti: