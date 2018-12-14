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"Eximbank yıl sonunda 11 bin firmaya ulaşacak"

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "2018 yılı Kasım ayı itibarıyla finansman desteğimizi 39 milyar doların üzerine yükselttik. 2018 sonunda 11 bin firmaya ulaşmayı hedefliyoruz"

İZMİR (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "2018 yılı Kasım ayı itibarıyla finansman desteğimizi 39 milyar doların üzerine yükselttik. 2018 sonunda 11 bin firmaya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Yıldırım, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen "İhracat Finansmanında Türk Eximbank" başlıklı bilgilendirme toplantısında, bankanın 2017 yılında "ihracatçılarla doğrudan çalışma" hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırıldığını söyledi.

Bu sayede Türk Eximbank'ın kredi büyüklüğü açısından Türkiye'nin 8'inci büyük bankası olduğunu dile getiren Yıldırım, "İhracat kredileri özelinde bakıldığında ise 2018 Eylül ayı itibarıyla ülkemiz bankalarının ihracatçılara sunduğu nakdi ihracat kredileri toplamının yaklaşık yüzde 48'ini Eximbank tek başına kullandırmaktadır." ifadesini kullandı.

Türk Eximbank'ın ülkenin tek resmi destekli ihracat kredi kuruluşu olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bununla birlikte kredi, sigorta ve garanti hizmetlerini tek çatı altında vermektedir. Geçirdiğimiz dönüşüm neticesinde 2017 yılında desteğimizi yüzde 19 oranında artırmayı başardık." diye konuştu.

Yıldırım, Eximbank'ın 12 şube ve 15 irtibat bürosu bulunduğunu, gelecek yıl 8 yeni şube ve 4 irtibat bürosu açmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yılın tamamında 27 milyar doları kredi, 17 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 44 milyar dolar destek sağlamayı planladıklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"2018 yılı Kasım ayı itibarıyla finansman desteğimizi artırarak 39 milyar doların üzerine yükselttik bile. Finansman desteği sağladığımız son bir yıllık firma sayımız 30 Kasım 2018 itibarıyla Cumhurbaşkanlığımızın 100 günlük icraat programında da geçen 10 bin 600'ün üzerine, 10 bin 900'e çıkmıştır. 2018 sonunda 11 bin firmaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bankamız imkanlarından yararlanan firmaların yüzde 69,5'i KOBİ'dir. Türkiye'de toplam 15 bine yakın müşteri potansiyelimiz var. Hedefimiz tüm bu firmalara ulaşmak."

Yıldırım, kur riskine karşı önlem alan ve sigorta yaptıran ihracatçı firmalara kredi programlarında öncelik verilmesine yönelik çalışmalarının bulunduğunu, reeskont kredileri hariç yabancı para cinsinden tüm kredileri döviz olarak da ihracatçılara kullandırdıklarını bildirdi.

Elektronik dönüşüm sürecinin son adımı olarak e-taahhüt kapatma sisteminin 1 Şubat 2019 itibarıyla devreye gireceğini dile getiren Adnan Yıldırım, "Türk Eximbank olarak sunduğumuz desteğin ihracata oranı 2017 yılında yüzde 25'tir. 2018 yılında ise ihracatın yüzde 26'sına finansman imkanı sunacağımızı öngörüyoruz. Başka bir ifadeyle her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarında Türk Eximbank imzası olacaktır." dedi.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Eximbank'ın ihracatçıların desteklenmesine yönelik politikalarda özel bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de Eximbank'ın Türk ihracatçısının "kara gün dostu" olduğunu söyledi.

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Adnan Yıldırım bilgilendirme toplantısı İzmir Ticaret Odası Türk Eximbank

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