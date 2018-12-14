"Eximbank yıl sonunda 11 bin firmaya ulaşacak"

Türk Eximbank'ın ülkenin tek resmi destekli ihracat kredi kuruluşu olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bununla birlikte kredi, sigorta ve garanti hizmetlerini tek çatı altında vermektedir. Geçirdiğimiz dönüşüm neticesinde 2017 yılında desteğimizi yüzde 19 oranında artırmayı başardık." diye konuştu.

Bu sayede Türk Eximbank'ın kredi büyüklüğü açısından Türkiye'nin 8'inci büyük bankası olduğunu dile getiren Yıldırım, "İhracat kredileri özelinde bakıldığında ise 2018 Eylül ayı itibarıyla ülkemiz bankalarının ihracatçılara sunduğu nakdi ihracat kredileri toplamının yaklaşık yüzde 48'ini Eximbank tek başına kullandırmaktadır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Eximbank'ın 12 şube ve 15 irtibat bürosu bulunduğunu, gelecek yıl 8 yeni şube ve 4 irtibat bürosu açmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yılın tamamında 27 milyar doları kredi, 17 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 44 milyar dolar destek sağlamayı planladıklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"2018 yılı Kasım ayı itibarıyla finansman desteğimizi artırarak 39 milyar doların üzerine yükselttik bile. Finansman desteği sağladığımız son bir yıllık firma sayımız 30 Kasım 2018 itibarıyla Cumhurbaşkanlığımızın 100 günlük icraat programında da geçen 10 bin 600'ün üzerine, 10 bin 900'e çıkmıştır. 2018 sonunda 11 bin firmaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bankamız imkanlarından yararlanan firmaların yüzde 69,5'i KOBİ'dir. Türkiye'de toplam 15 bine yakın müşteri potansiyelimiz var. Hedefimiz tüm bu firmalara ulaşmak."

Yıldırım, kur riskine karşı önlem alan ve sigorta yaptıran ihracatçı firmalara kredi programlarında öncelik verilmesine yönelik çalışmalarının bulunduğunu, reeskont kredileri hariç yabancı para cinsinden tüm kredileri döviz olarak da ihracatçılara kullandırdıklarını bildirdi.