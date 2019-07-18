Eximbank'ın 6 aylık faaliyet ve hedefleri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla ihracatçılara hem nakit kredi, hem sigorta hem de garanti olarak 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedeflediklerini belirterek, "Bu rakamın da ihracatın yüzde 27'sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen "Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Pekcan, dünyada ticaret ve ekonomilerde yavaşlamanın söz konusu olduğuna dikkati çekerek özellikle de Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avro Bölgesi'nde ekonomik göstergelerin aşağı yönlü revizyonlarının yapıldığını dile getirdi.

Pekcan, buna rağmen ihracatın yılın ilk yarısında Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 88,2 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "2018 yılının ilk yarısında dış ticaret açığımız 41,9 milyar dolarken bu yılın ilk 6 ayında bu rakam 14 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İnşallah temmuz ayının rakamları açıklandığında dış ticaret açığının azalmasının devam ettiğini göreceğiz." ifadesini kullandı.