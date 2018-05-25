FİNANS

Eximbank'tan ihracatçıya 5 yıl vadeli kredi imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

Türk Eximbank, ihracatçılara işletme sermayesi finansmanı için altı aylık dönemlerde avro cinsinden ve 10 taksitte geri ödenmek üzere toplam 5 yıl vadeli bir seçenek sunuyor - Dilimler halinde 28 Mayıs'ta kullandırılmaya başlanacak yeni imkanla ilk etapta 500 milyon dolar karşılığı avro cinsinden kredi sunulacak

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türk Eximbank, ihracatçılara işletme sermayesi finansmanı için altı aylık dönemlerde avro cinsinden ve 10 taksit halinde geri ödenmek üzere toplam 5 yıl vadeli bir seçenek sunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği ve gelecek aylar içinde yapacağı ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçılara işletme sermayesi kredilerinde yine bir pencere açarak daha uzun vade imkanı getiriyor.

Bu imkan sayesinde altı aylık dönemlerde avro cinsinden ve 10 taksit halinde geri ödenmek üzere toplam 5 yıl vadeli bir seçenek (Euribor+yüzde 3,25 faiz oranı üzerinden) ihracatçı şirketlerin hizmetine sunuluyor.

Dilimler halinde devreye girecek yeni imkan, 28 Mayıs'ta kullandırılmaya başlanacak ve ilk etapta 500 milyon dolar karşılığı avro cinsinden kredi sunulmuş olacak.

Öte yandan Türk Eximbank'ın ihracatçılara desteğini artırarak sürdürme hedefi için uluslararası para ve sermaye piyasalarından kaynak tedariki çalışmaları kapsamında "Sukuk Tahvil İhracı" ve Dünya Bankası kuruluşu olan MIGA garantörlüğünde yeni bir fon sağlanması çalışmaları da hızlandırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eximbank ihracat kredisi

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