Exit Festival biletleri n11.com'da

İSTANBUL (AA) - n11.com'da 12-15 Temmuz'da Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde, Tuna Nehri kıyısındaki Petrovaradin Kalesi'nde gerçekleşecek Avrupa'nın en iyi festivali ödülüne sahip Exit Festival biletleri yüzde 5 indirim ve kombine seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'den vizesiz ulaşım sağlanabilen Sırbistan'ın en güzel şehirlerinden biri olan Novi Sad'da gerçekleştirilen ve 2013'te Avrupa'nın En İyi Festivali seçilen Exit Festivali, bu sene 12-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Petrovardin Kalesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

n11.com, kombine 699 lira, bilet ve kamp opsiyonuyla 799 liradan indirimli fiyatlarla satışa sunduğu festival turunda eğlence ve müziğin biletini kesiyor.

Festivalde dünyanın en iyi müzisyenleri ve DJ'lerine muhteşem ışık şovları eşlik ediyor.

Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerden biri olan Exit Festival, elektronikten rock'a, punk'tan hip-hop'a pek çok farklı grup ve sanatçıları dinleme imkanı sunuyor.

Festival eğlencesinin yanı sıra katılımcılara organizasyonda vizesiz lokasyon Sırbistan'ın Novi Sad şehrinin eşsiz doğal güzelliğinin, meşhur plajlarının ve eğlenceli yaşamının tadını çıkarma fırsatı sunuluyor.

Katılımcıların konforu ve güvenliği için her şeyin düşünüldüğü festival alanında eczane, hastaneler, bankamatikler, restoranlar, dükkanlar, postaneler ve kamp alanları bulunuyor. Bu büyük organizasyon, şehir içi festival konsepti ile eğlence, çeşitli partiler ve daha birçok etkinlikle 24 saat kesintisiz eğlence vadediyor.

