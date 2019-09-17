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"Expo 2020 pastasından pay almak için Dubai'deyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: - "Dubai'de, Expo 2020'ye kadar 40 bin yeni otel odası inşa edilecek. Bu otel odalarının kapıları yeni iş fırsatlarına açılıyor. Bölgede otel ve restoran ekipmanlarına ihtiyaç giderek artıyor. Biz de bu pastadan pay almak için The Hotel Show Dubai Fuarı'ndayız" - "Orta Doğu ve Körfez'de, otel ve restoran ekipmanlarımızın dünyada çok büyük ilgi gören Türk dizilerimiz gibi dikkati çekmesini istiyoruz” - Türkiye milli katılımını ilk kez İTO'nun yaptığı The Hotel Show Dubai Fuarı'na katılan 370 firmanın 73'ünü Türk firmaları oluşturuyor

DUBAİ (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Dubai'de, Expo 2020'ye kadar 40 bin yeni otel odası inşa edileceğini belirterek, "Bu otel odalarının kapıları yeni iş fırsatlarına açılıyor. Bölgede otel ve restoran ekipmanlarına ihtiyaç giderek artıyor. Biz de bu pastadan pay almak için The Hotel Show Dubai Fuarı'ndayız." dedi.

The Hotel Show 2019 Otel, Restoran Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı, Dubai World Trade Center'da, Ortadoğu Tasarım ve Konuk Ağırlama Haftası kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı.

The Hotel Show Dubai'nin Türkiye milli katılımı ilk kez bu yıl İTO tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'den 73 firmanın ürün ve hizmetleri, bin 890 metrekarelik alanda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuarda gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası konaklama endüstrisi ve turistlere yönelik ticaretin sadece Dubai'de değil, Orta Doğu'da da çok hızlı büyüdüğünü ifade ederek, Körfez ülkeleri otel pazarının toplam değerinin; planlama, tasarım, ihale ya da inşaat aşamasındaki projeler de dahil edildiğinde 501 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Körfez ülkeleri genelinde şu anda 196'sı tasarım aşamasında 708 otelin inşasının devam ettiğini aktaran Avdagiç, "Dubai'de ise Haziran 2019 itibarıyla 700'den fazla otelin 120 bin odası bulunuyor. Oda sayısının 2019 sonunda 132 bine, Expo 2020'nin başlayacağı Ekim 2020'ye kadar ise 160 bine ulaşması bekleniyor. Bütün bu oteller asansöründen personel üniformasına ve duvarındaki boyasına kadar Türk girişimcimiz için büyük bir fırsat anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

- "Expo; Türkiye'nin ihracat, turizm ve yatırım imkanlarının tanıtımı açısından önemli"

Şekib Avdagiç, fuarın, yeni iş birlikteliklerinin doğuşunun simgesi olacağını belirterek, "The Hotel Show Dubai, Orta Doğu'da uluslararası konaklama ve ağırlama endüstrisinin yeniden tanımlanmasında ve şekillendirilmesinde önemli bir fuar. Düşük elektrik voltajı sistemlerinden konaklama ve restoran üzerine her şeyi burada görebiliyoruz. Otel müdürleri, mimarlar, tasarımcılar ve satın alma yöneticileri buraya geliyor. Girişimcilerimizin bu fırsatı iyi değerlendireceğini düşünüyorum." dedi.

Türk yapımı dizilerin Körfez ve Orta Doğu ülkelerinde büyük bir ilgiyle takip edildiğini hatırlatan Avdagiç, "Şimdiki hedefimiz, girişimcilerimiz The Hotel Show Dubai'yi yeni bir başlangıç kabul edip otel ve restoran ekipmanları ile de bu ülkelerde daha çok eve, otele ve restorana girsin. Körfez ve Orta Doğu'da, otel ve restoran ekipmanlarımızın, mutfaklarımızın dünyada çok büyük ilgi gören Türk dizilerimiz gibi dikkati çekmesini istiyoruz." diye konuştu.

Türk girişimcisini bu yıl The Hotel Show Dubai'ye getiren üç önemli sebep bulunduğunu ifade eden Avdagiç, şöyle devam etti:

"Bölgede otel ve diğer konaklama tesis sayısı ve kapasiteleri sürekli yükseliyor. Otel ekipmanlarına ihtiyaç giderek artıyor. Dubai'de, Expo 2020'ye kadar kalan 40 bin yeni otel odası inşa edilecek. Bu otel odalarının kapıları yeni iş fırsatlarına açılıyor. Biz de bu pastadan pay almak için The Hotel Show Dubai Fuarı'ndayız. 2020'ye kadar Körfez ülkelerinin turizm geliri toplamının 44 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bizi Dubai'ye getiren ikinci önemli sebep, Körfez ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bu alanda yeterli yerel üretim bulunmuyor. Bu otellerin neredeyse tüm tedariki ithalat ile karşılanacak. Son olarak, en güncel sebebimiz ise 173 gün sürecek Expo 2020'nin Dubai'de gerçekleştirilecek olması... Expo'yu Türkiye'nin ihracat, turizm ve yatırım imkanlarının tanıtılması açısından önemli görüyoruz."

- "Gastronomi sektörü hız kesmeden büyüyor"

İTO Başkanı Avdagiç, turizmin; ülke ekonomisine sağladığı katkının yanında, doğrudan ve dolaylı şekilde etkilediği birçok iş kolunun da gelişimini sağlayan bir sektör olduğunu vurgulayarak, otel ve restoran ekipmanları sektörünün, bu etkinin en fazla görüldüğü alanlardan biri olduğunu söyledi.

Dünya genelinde gastronomi sektörünün hız kesmeden büyüdüğünü ifade eden Avdagiç, Türkiye'de endüstriyel mutfak sektörünün geçen yıl 60 bin kişiye istihdam sağladığını, 13 milyar lira pazar büyüklüğüne ulaştığını bildirdi.

Dünyada endüstriyel mutfak sektöründe liderliği Almanya ve İtalya'nın üstlendiğini aktaran Avdagiç, "Türkiye ise bu sıralamada dünya üçüncüsü. 173 farklı ülkeye endüstriyel mutfak ihraç ediyoruz. İhracatta ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve ABD'dir. Arap ülkelerine ihracatımızın bu 5 ülke seviyesine gelmesini amaçlıyoruz." dedi.

- The Hotel Show Dubai Fuarı

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en büyüğü kabul edilen The Hotel Show Dubai Fuarı'na, konaklama ve restoran sektöründe faaliyet gösteren 370 firma ve kuruluş katıldı. 19 Eylül'e kadar açık kalacak fuara, 80'den fazla ülkeden 30 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

The Hotel Show Dubai 2019'daki Türkiye milli standında yer alacak trend alanında, ziyaretçilere Türk kahvesi ile simit ikram ediliyor. Ayrıca, cam üfleme sanatından örnekler ilgililerin beğenisine sunuluyor.

Fuarda, Türkiye milli standında, kapı ve kilit aydınlatmadan dekorasyon ve mobilyaya, cam, porselen ve züccaciyeden havlu, bornoz ve çarşaf gibi tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç The Hotel Show Dubai

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