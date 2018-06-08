İSTANBUL (AA) - Akbank, Avrupa genelinde bu yıl 45'incisi düzenlenen Extel Weconvene Anketi “Türkiye’nin En İyi Yatırımcı İlişkileri Ödülleri” kapsamında üç ödül birden kazandı.

Banka açıklamasına göre, yenilikçi ürün ve hizmet portföyüyle tüm müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik özelleştirilmiş çözümler geliştiren Akbank, yatırımcı ilişkileri alanında 45 yıldır yaptığı uluslararası anket çalışmaları ile tanınan Extel Surveys’in "Avrupa Yatırımcı İlişkileri Anketi"nde dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Avrupa genelinde, 2 bin 600 portföy yönetim şirketi, 240 aracı kurum ve Avrupa’nın dünya çapında en büyük bin 100 halka açık şirketinin oy kullandığı Extel Avrupa 2018 anketi sonucunda, "Türkiye’nin En İyi Yatırımcı İlişkileri Ödülleri" kapsamında verilen dört ödülden üçünü Akbank aldı.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil "Türkiye’de En İyi Yatırımcı İlişkileri Yapan CEO", Akbank da "Türkiye’de Yatırımcı İlişkileri'nde En İyi Şirket" seçildi.

"Türkiye’de En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli Ödülü"nü ise, Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Ebru Güvenir aldı.