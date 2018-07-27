FİNANS

ExxonMobil ve Chevron ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 17:42 | Son Güncelleme

ExxonMobil'in ikinci çeyrekteki geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 artışla 73,5 milyar dolara yükseldi - Chevron'un ikinci çeyrek geliri yüzde 22,5 artışla 42,24 milyar dolara ulaştı

ABD'nin en büyük enerji şirketlerinden ExxonMobil ve Chevron, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

ExxonMobil'den yapılan açıklamaya göre, firmanın ikinci çeyrekteki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artarak 73,5 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 58,08 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın 2017'nin nisan-haziran dönemindeki net karı 3,35 milyar dolar olurken, bu miktar yüzde 17,9 artışla bu yılın aynı döneminde 3,95 milyar dolara çıktı.

Şirketin hisse başına karı da söz konusu dönemde 0,78 dolardan 0,92 dolara ulaştı.

Ancak, ExxonMobil'in bilançosunun piyasa beklentilerinin altında gelmesiyle, New York borsasında işlem gören hisseleri bugün yüzde 4 düşüş kaydederek 80,80 dolara kadar geriledi.

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- Chevron

ABD'nin bir diğer enerji devi Chevron'dan yapılan açıklamaya göre, firmanın ikinci çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 22,5 artışla 42,24 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 34,48 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın 2017'nin nisan-haziran döneminde net karı 1,45 milyar dolar olurken, bu senenin aynı dönemindeki net karı yüzde 135 artışla 3,41 milyar dolara çıktı.

Şirketin hisse başına karı da söz konusu dönemde 0,77 dolardan 1,78 dolara ulaştı.

Chevron'un olumlu gelen bilançosunun ardından, New York borsasında işlem gören hisseleri bugün yüzde 0,15 primle 124,14 dolara yükseldi.

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