EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı

İstanbul, 24 Mayıs (DHA) - Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin Enerji Sektörü İşlem ve Trendleri Raporu sonuçlarına göre; elektrik piyasasında küresel işlem değeri 2018 yılında yüzde 28 arttı ve 256.3 milyar dolar ile rekor düzeye ulaştı.

Danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst&Young), Enerji Sektörü İşlem ve Trendleri: 2018 Yılı Dördüncü Çeyrek Dönem Raporu’nun sonuçlarına göre; Avrupa’da gerçekleştirilen işlemler toplam işlem değerinin yüzde 49’unu oluştururken, en çok sermaye yatırımını 89.4 milyar dolar ile ABD çekti. Yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen işlemler ise toplam işlem hacminin yüzde 46’sını oluşturdu.

Rapora göre; enerji sektöründe küresel olarak işlem değeri 2018 yılında işlem hacmi 546 işlem ile tarihi zirve seviyeye ulaştı. Avrupa elektrik piyasasında gerçekleştirilen işlemler 126.5 milyar dolar ile toplam işlem değerinin yüzde 49’unu oluşturdu. Avrupa’da gerçekleştirilen işlem değerinin 2017 yılındaki 50.3 milyar dolar seviyesinden iki buçuk kat arttığı görüldü. Bununla birlikte yenilenebilir enerji alanındaki işlemler geçtiğimiz yıl işlem hacmindeki payını artırdı. Yenilenebilir enerji 253 işlem ile tüm bölgeler genelinde toplam işlem hacminin yaklaşık yarısını (yüzde 46), 48.3 milyar dolar ile de toplam işlem değerinin yüzde 19’unu oluşturdu.

En çok sermaye yatırımını ABD çekti, en çok yurt dışı yatırımı Çin yaptı

Rapora göre; ABD 2018 yılında 55.1 milyar doları yurt içi, 26.3 milyar doları yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 81.4 milyar dolar sermaye yatırımı çekti ve en fazla sermaye yatırımı çeken ülke olma özelliğini korudu. Kanada ABD’ye 20.2 milyar dolar yatırım yaparken, söz konusu miktar Kanada’nın toplam yatırım faaliyetinin yüzde 67.3’ünü oluşturdu. Öte yandan Çin ise yurt dışında en çok yatırım yapan ülke olarak ön plana çıktı. Yabancı ülkelere 34 milyar dolar yatırım yapan Çin’in bu miktarın büyük bir bölümünü (32.6 milyar dolar) Avrupa’ya yönlendirdiği görüldü.

Raporu değerlendiren EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş şu açıklamayarı yaptı:

“2018, büyük ölçekli birleşme ve satın alma faaliyetleri ile portföy optimizasyonlarının etkisiyle küresel elektrik piyasası işlemlerinde olağandışı gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Yeni enerji piyasasının tüketici talebi ve düzenlemeler doğrultusunda ölçek bakımından büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. 2019 yılında yenilenebilir enerji, enerji depolama ve elektrikli araç alanlarında altyapı yatırımlarına ilgi artarak sürecektir.”

Yenilenebilir enerji ve enerji depolama Amerika Kıtası’nın büyüme gündeminde en üst sırada

Amerika Kıtası elektrik sektöründe 2018 yılı işlem değeri yüzde 3.0 gerileyerek 98.9 milyar oldu. Söz konusu gerilemede ABD’de yaşanan yüzde 7.0’lik düşüş etkili olurken, bölgenin geri kalanında bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı.

Raporda; önümüzdeki dönemde Brezilya, Meksika ve Kolombiya enerji politikalarında gerçekleşmesi beklenen değişikliklerin bu ülkelerdeki yatırım talebine yön vereceği öngörülüyor. Öte yandan ABD’de Şubat 2018’de yürürlüğe giren ve piyasaların enerji depolama kaynaklarına açılmasına imkân sağlayan kararın ülkedeki enerji depolama yatırımlarını artırması bekleniyor.

Reformlar Avrupa’da temiz enerji dönüşümünün önünü açıyor

Rapora göre; Avrupa Birliği’nin (AB) 2030 yılı yenilenebilir enerji hedefleri ve ulaşıma karbondioksit sınırlaması getirilmesini içeren enerji piyasası reformları temiz enerjiye geçişi hızlandırıyor. Avrupa’da bu yıl portföylerini optimize etmeyi sürdüren elektrik şirketlerinin yenilenebilir enerji üretimine odaklanacağı ve bölge genelinde elektrikli araç yatırımlarında artış görüleceği tahmin ediliyor.

Asya-Pasifik elektrik piyasasında işlem değerinin yarısını üretim varlıkları oluşturdu

Asya-Pasifik Bölgesi elektrik piyasasında 2018 yılında 29.7 milyar dolar değerinde işlem gerçekleştirilirken, söz konusu rakamın 15.4 milyar dolarlık kısmını üretim varlıkları ile ilişkili işlemler oluşturdu.

Asya Pasifik’te üretim varlıkları üzerine odaklanmanın gelecek yıllarda da devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Baykuş, bölge genelinde yenilenebilir enerji dönüşümünün sürdüğüne ve özellikle Çinli yatırımcıların yurt dışına yatırım yapmaya istekli olduklarına dikkat çekti. (Fotoğraflı)

