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EY Türkiye 342 yeni mezunu bünyesine kattı

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 17:33 | Son Güncelleme

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young), yeni dönemde 342 yeni mezunu bünyesine kattı.

İstanbul, 14 Ekim (DHA) - Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young), yeni dönemde 342 yeni mezunu bünyesine kattı. EY, Universum tarafından 12 ülkede yaklaşık 250 bin üniversite öğrencisinin görüşleri alınarak yapılan araştırmada “Dünyanın En İyi Profesyonel Hizmet İşvereni” seçildi.
EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, “EY Türkiye olarak; genç yeteneklerimizin barındırdığı potansiyeli, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak en önemli değer olarak görüyoruz” dedi ve ekledi:
"Yeni mali yılda yeni mezun ve deneyimli olmak üzere yaklaşık 400 arkadaşımızın işe alım süreçlerimiz kapsamında aramıza katılmasının yanı sıra 261 çalışanımız bir üst pozisyona terfi etti. Geçtiğimiz mali yılda ise 226 kişi şirketimizde staj yapma imkânı buldu."
EY'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren EY, çalışan eğitimine yaklaşık 530 milyon dolar yatırım yaparken, 2019 mali yılında toplam olarak 34.6 milyar dolar gelir elde etti:
"Bu yıl Ocak ve Mayıs ayları arasında EY Türkiye web sitesinde yayınlanan ilana yapılan başvurular arasında yapılan ön eleme sonucu adaylar genel yetenek ve yabancı dil sınavlarına girmeye hak kazandı.
"Bu aşamaları da başarıyla tamamlayan adaylardan sorumlu ortaklar ve yöneticilerle gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda 342 yeni mezun EY Türkiye’de çalışma imkanına sahip oldu.
"30 Eylül’de aldıkları genel oryantasyon eğitimi ile EY’deki kariyerlerine ilk adımlarını atan yeni mezunlara 1-18 Ekim tarihleri arasında da danışmanlar tarafından teknik eğitimler veriliyor.
"Yeni mezunlar eğitimlerini tamamlamalarının ardından EY’nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ofislerinde denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık gibi birçok farklı alanda görevlerine başlayacaklar."

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