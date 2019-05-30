FİNANS

EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı'na başvurular başladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young (EY) Girişimci Kadın Liderler Programı’na başvurular başladı.

İstanbul, 30 Mayıs (DHA) - Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young (EY) Girişimci Kadın Liderler Programı’na başvurular başladı.
Vizyon sahibi girişimci kadınların iş dünyasında yükselmeleri ve küresel pazarda rekabet edebilmelerini desteklemek amacıyla düzenlenen programa seçilen girişimciler EY Türkiye’nin desteğiyle hiçbir ücret ödemeden bir yıl boyunca eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve networking desteği alıyor. 2019 dönem kayıtları 29 Mayıs’ta başlayan başvurular 29 Temmuz’a kadar devam edecek.
EY‘nin küresel çapta düzenlediği ve bu yıl 12’nci yılını kutlayan Girişimci Kadın Liderler Programı (EY Entrepreneurial Winning Women) Türkiye’de bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Programın ilk üç yılında toplam 30 kadın girişimciye destek veren EY Türkiye bu yıl da işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri destekleyerek, uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlıyor.
EY Türkiye başvurular arasından bağımsız bir jürinin seçeceği ve kriterlere uygun olan kadın girişimcilere, bir yıl boyunca ücretsiz eğitim verecek ve kadın girişimcilere şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları alanlarda destek ve koçluk sunacak. Aynı zamanda sosyal sorumluluk niteliği de taşıyan program, kadın girişimcilerin iş dünyasının başarılı yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılmalarına şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine imkân sağlayacak.
Programın Türkiye’de girişimcilik ruhunun desteklemesi ve girişimcilik ekosistemin güçlendirilmesine büyük katkılar sağladığını belirten EY Türkiye Kurumsal Finansman Şirket Ortağı ve programın EMEIA Lideri Demet Özdemir, program ile ilgili şöyle konuştu:
“Girişimlerin doğması, gelişmesi ve başarıya ulaşabilmesi için girişimci ruhların ortaya çıkarılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi kritik öneme sahip. Kadınlar girişimci olmaktan korkmuyorlar. Bu sebeple sayılarında artan bir trend gözlemliyoruz. Ancak özellikle şirketlerini belli bir noktadan sonra büyütmek ve bir sonraki safhaya çıkarmak için motivasyona, pes etmeme gücüne ve desteğine ihtiyaçları oluyor. Kadın girişimcilerin, liderlik becerilerini geliştireceği koçluk ve mentorluk programlarına, yönetsel yetkinliklerini artıracağı eğitimlere, finansal ve hukuksal konularda danışmanlığa ve iletişim ağlarını genişletebileceği programlara ihtiyacı var. Globalde 12. yılını kutladığımız bu programa farklı ülkelerden katılan kadın girişimleri EY’nin düzenlediği çeşitli uluslararası platformlarda bir araya getiriyoruz.”
Programın Türkiye Liderliğini yapan EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso da şu değerlendirmeyi yaptı:
“EY olarak, Türkiye’de kadın girişimciliğinin henüz tamamı kullanılmamış dev bir ekonomik potansiyel barındırdığını biliyoruz ve kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları araştırmak ve çözüm yolları bulmayı hedefliyoruz. Kadın girişimcilere hedefledikleri uluslararası pazarların kapılarını açan bu özel programla, onların işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmak ve Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmak en büyük amacımız. Bu tamamen ücretsiz programda yer almak üzere bağımsız bir jüri tarafından seçilen kadın girişimciler, EY Türkiye yöneticilerinden bire bir mentorluk desteği almalarının, sınıf içi eğitimlerle liderlik yönlerini artırma fırsatı bulmalarının yanı sıra küresel bir kadın girişimci ağının parçası olacaklar.”

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi!
Hepatit ve HIV’de yerli ilaç üretimi için imzalar atıldıHepatit ve HIV’de yerli ilaç üretimi için imzalar atıldı
Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacakBayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Dolarda sert düşüş!

Dolarda sert düşüş!

Dev bankanın adında değişiklik!

Dev bankanın adında değişiklik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Elektronik ticarette İş Bankası ve Yandex.Checkout işbirliği

Elektronik ticarette İş Bankası ve Yandex.Checkout işbirliği

Actus Portföy ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı

Actus Portföy ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı

Hepatit ve HIV’de yerli ilaç üretimi için imzalar atıldı

Hepatit ve HIV’de yerli ilaç üretimi için imzalar atıldı

Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.