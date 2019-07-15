EY Türkiye’nin yönetim kadrosuna iki yeni ortak atandı

İstanbul, 15 Temmuz (DHA) - EY (Ernst & Young) Türkiye kadrosuna Barış Eken’in Vergi Hizmetleri Ortağı ve Mehmet Can Altıntaş’ın Denetim Hizmetleri Ortağı olarak atanması ile 48’e ulaştı.

Hizmet verdiği Bağımsız Denetim, Danışmanlık, Kurumsal Finansman ve Vergi alanlarında yüzde 22 büyüyen EY Türkiye, önümüzdeki dönemde yeni ortakların da katılımıyla hizmet verdiği tüm alanlarda sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda Danışmanlık Bölümü’nden Pelin Altındal ve Mehmet Gülez, Denetim Bölümü’nden Alper Ekbul ve Seçkin Özdemir, Kurumsal Finansman Bölümü’nden Alpay Ertekin ve Onur Harman, Vergi Bölümü’nden ise Alper Demir ve Didem Erdem Yardımcı Ortak olarak atandı.

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları atamalarla ilgili olarak, “Müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi hizmetin katma değere dönüştüğü ve bu sayede tüm iş kollarında sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydettiğimiz bir yıl oldu. Büyüme hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayan arkadaşlarımızın bu yolda değerli katkılar sağlamaya devam edeceklerine yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

