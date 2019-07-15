FİNANS

EY Türkiye’nin yönetim kadrosuna iki yeni ortak atandı

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

EY (Ernst & Young) Türkiye kadrosuna Barış Eken’in Vergi Hizmetleri Ortağı ve Mehmet Can Altıntaş’ın Denetim Hizmetleri Ortağı olarak atanması ile 48’e ulaştı.

EY Türkiye’nin yönetim kadrosuna iki yeni ortak atandı

İstanbul, 15 Temmuz (DHA) - EY (Ernst & Young) Türkiye kadrosuna Barış Eken’in Vergi Hizmetleri Ortağı ve Mehmet Can Altıntaş’ın Denetim Hizmetleri Ortağı olarak atanması ile 48’e ulaştı.
Hizmet verdiği Bağımsız Denetim, Danışmanlık, Kurumsal Finansman ve Vergi alanlarında yüzde 22 büyüyen EY Türkiye, önümüzdeki dönemde yeni ortakların da katılımıyla hizmet verdiği tüm alanlarda sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda Danışmanlık Bölümü’nden Pelin Altındal ve Mehmet Gülez, Denetim Bölümü’nden Alper Ekbul ve Seçkin Özdemir, Kurumsal Finansman Bölümü’nden Alpay Ertekin ve Onur Harman, Vergi Bölümü’nden ise Alper Demir ve Didem Erdem Yardımcı Ortak olarak atandı.
EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları atamalarla ilgili olarak, “Müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi hizmetin katma değere dönüştüğü ve bu sayede tüm iş kollarında sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydettiğimiz bir yıl oldu. Büyüme hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayan arkadaşlarımızın bu yolda değerli katkılar sağlamaya devam edeceklerine yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
IPRA'dan Ekol Lojistik "Cinsiyet Eşitliği Projesi"ne ödülIPRA'dan Ekol Lojistik "Cinsiyet Eşitliği Projesi"ne ödül
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Son 30 yılın en düşüğü! Sebebi ise...

Son 30 yılın en düşüğü! Sebebi ise...

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

'Kavun, karpuz tarlada kaldı'

'Kavun, karpuz tarlada kaldı'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IPRA'dan Ekol Lojistik "Cinsiyet Eşitliği Projesi"ne ödül

IPRA'dan Ekol Lojistik "Cinsiyet Eşitliği Projesi"ne ödül

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin: Patates ithalatı yapılmıyor

AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin: Patates ithalatı yapılmıyor

Emeklilerden "kira ve yakacak yardımı" talebi

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Ankaralı turizmcilerden Mansur Yavaş'a ziyaret

Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.