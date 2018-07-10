EY Türkiye’nin yönetim kadrosuna iki yeni ortak katıldı

Elif Varan / İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY Türkiye, yönetim kadrosunu iki yeni ortak ile daha da güçlendirerek toplam ortak sayısını 47’ye çıkardı.

EY Türkiye bünyesine 2004 yılında Denetim Asistanı olarak katılan ve 2015 yılından bu yana Denetim Hizmetleri Yardımcı Ortağı olarak görev yapan Onur Ünal, Denetim Hizmetleri Ortağı olarak yönetim kadrosuna dâhil oldu. 2015 yılından bu yana EY Türkiye Danışmanlık Bölümü’nde Direktör olarak görev yapan ve ayrıca Siber Güvenlik Hizmetleri Liderliğini yürüten Ümit Yalçın Şen ise Danışmanlık Hizmetleri Ortağı olarak atandı.

EY Türkiye, önümüzdeki dönemde yeni ortakların da katılımıyla hizmet verdiği tüm alanlarda sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda Danışmanlık bölümünden Burak Baysal, Serhat Akmeşe, Uğur Torun, Denetim bölümünden Emir Taşar, Fatih Polat, Mustafa Emin Aytan, Pınar Şençıtak ve Vergi bölümünden Gökçe Sarısu Kanmaz, Mert Saraçöz yardımcı ortak olarak atandı.

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, 2017-2018 mali yılında EY bünyesinden iki ortak çıkarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi ve ekledi:

"Hizmet verdiğimiz tüm iş kollarında 2017-2018 mali yılında kaydettiğimiz büyüme, müşterilerimize ve ülkemize sunduğumuz hizmetin katma değere dönüştüğünün bir kez daha belirgin bir göstergesi oldu. Özverili çalışmalarıyla EY Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına destek olan yeni ortaklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Daha da güçlenen yönetim kadromuzla müşterilerimizin performanslarını destekleyici hizmetler sunarak hem yurtiçi hem de uluslararası arenada sürdürülebilir şekilde büyümelerine destek olmayı sürdüreceğiz."



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