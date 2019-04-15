EY: Yatırımcının özel sermaye fonlarına ilgisi artıyor

İstanbul, 15 Nisan (DHA) - Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin 2019 Küresel Özel Sermaye Fonu Anketi’ne göre yatırımcıların yaklaşık yüzde 40’ının gelecek dönemde özel sermaye fonu şirketlerine daha fazla sermaye sağlayacağı öngörülüyor.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 103 özel sermaye fonu şirketinin finans yöneticilerinin (CFO) katılımıyla oluşturulan rapor, CFO’ların stratejik öncelikleriyle birlikte şirketlerin teknoloji ve veri dönüşümü, yetenek yönetimi ve dış kaynak kullanımını inceleyerek sektörün 2019 görünümünü ortaya koydu. Bu yıl altıncısı yapılan anketin sonuçları, özel sermaye fonlarının 2018 yılında yeni ürün sunulması ve teknolojik çözümlere yatırım yapılması alanlarında geliştiklerine fakat bu doğrultuda giderlerin de varlıklar kadar hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğine işaret etti. Anket sonuçlarında ayrıca, CFO’ların kar marjlarını artırmak için dış kaynak kullanımının maliyetleri azaltmaya yardımcı avantajını önceliklendirmeye başladıkları ve aynı zamanda şirketlerini büyütmek için dijital alanda vasıflı işgücü istihdamı gerekliliğinin farkında oldukları görüldü.

Fon yönetimdeki varlıkların büyütülmesi en önemli öncelik

Anket sonuçlarında, yatırımcıların özel sermaye fonu yatırımlarını giderek daha fazla tercih etmeleriyle CFO’ların varlık büyümesini artırmaya ve hedge fonlarıyla rekabet etmeye yöneldikleri belirtildi. Ankete katılan özel sermaye fonu şirketi CFO’larının yüzde 76’sı yönetimleri altındaki varlıkların büyütülmesini şirketlerinin en önemli önceliği olarak tanımlıyor. Bununla birlikte tipik bir yatırımcının alternatifler portföyünün yüzde 18’i mevcut durumda geleneksel özel sermaye fonu yatırımlarından oluşuyor. Pek çok hedge fonunun durağan bir performans sergilediği göz önünde bulundurularak, yatırımcıların yaklaşık yüzde 40’ının gelecek dönemde özel sermaye fonu şirketlerine daha fazla sermaye sağlayacağı öngörülüyor. Ankete katılan CFO’ların yarısından fazlası, 2019’da yeni bir fon oluşturulmasını ve yüzde 65’i de bu yeni fonun sonuncuya göre daha büyük olmasını bekliyor.

“Geleneksel olmayan ürün geliştirmeye odaklanıyorlar”

Özel sermaye fonu CFO’larının, geleneksel alternatif varlık yönetimi tekliflerinden memnun olmayan yatırımcılara yönelik yeni stratejiler geliştirdikleri görülen anket sonuçlarında, müşterilerine geleneksel olmayan ürünler sunan veya gelecek iki yıllık dönemde sunmayı planlayan CFO’ların yüzde 46’sının özel kredi, yüzde 25’inin de gayrimenkul, taşınmaz varlıklar ve girişim sermayesine odaklanacağı belirtiliyor.

Teknoloji yatırımları ve dış kaynak kullanımı maliyetleri azaltacak

Anket sonuçlarına göre varlıkların hızlı bir şekilde artırılması özel sermaye fonu şirketlerinin kar marjlarına olumsuz yansıyor. Ankete katılan CFO’ların yüzde 40’ı kar marjlarının geçen iki yılda gerilediğini, üçte biri sabit kaldığını ve yüzde 28’i yükseldiğini belirtiyor. Bu durumda maliyetleri azaltmayı hedefleyen CFO’ların çeşitli alanlara odaklandıkları görülürken, CFO’ların yüzde 39’u teknoloji yatırımlarının kar marjı erozyonunun sınırlandırılmasında bir öncelik olduğunu belirtirken, yüzde 37’si de dış kaynak kullanımına yöneliyor.

Özel sermaye fonu CFO’larının pek çok fonksiyon için yakın zamanda teknoloji yatırımı yaptığı veya yapmayı planladığına işaret eden ankete katılan CFO’ların yüzde 66’sının geçen iki üç yıllık dönemde fon muhasebesi alanında teknoloji yatırımı, yüzde 62’sinin yatırımcı ilişkileri, yüzde 57’sinin ödeme hesapları ve giderler ve yüzde 56’sının da düzenlemelere uygunluk ve düzenleme raporlaması alanlarında teknoloji yatırımı yaptığı görüldü.

Sektörde dijital yetkinliklere sahip işgücü ihtiyacı var

Teknolojide görülen ilerleme ve dijitalleşme ile birlikte CFO’lar yatırım ve finans alanlarının ötesinde işgücü yetkinliklerine ihtiyaç duyuyor. Ankete göre CFO’ların yüzde 52’si veri ve analiz deneyimine sahip çalışan aradıklarını belirtirken, yüzde 23’ü kodlama ve programlama becerilerine sahip çalışanlara ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

Anket sonuçları, CFO’ların dış kaynak kullanımını maliyetleri azaltmak amacıyla öncelikleri arasında aldıklarına işaret etti. Ankete katılan CFO’ların yüzde 94’ü vergi fonksiyonunun bazı bölümleri için bir tedarikçiden hizmet aldıklarını, yüzde 89’u da fon muhasebe hizmetleri vergi raporlaması alanlarında bir tedarikçiden hizmet almayı planladıklarını belirtti.



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