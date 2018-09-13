EYDEP Sözleşmesi, SSTEK ve SAHA İstanbul arasında imzalandı

"Bu zamana kadar ana yükleniciler, küçük firmalarımızı denetliyor ancak ‘şu konularda eksiksiniz’ diyorlardı. Bunu artık sadece denetleme değil, aynı zamanda destekleme haline de dönüştürmek istedik. Böylelikle firmalarımızın eksik olduğu alanlarda devlet desteği vererek bu ekosistemin kabiliyetinin tabana daha da yayılmasına destek olacağımızı ümit ediyoruz."

İmza töreninde konuşan SSB Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, havacılık, uzay ve savunma alanında yüksek sertifikasyon gerektiren kontratlarda, özellikle küçük firmaların yer almasının çok mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

Sözleşme, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda (SAHA EXPO 2018), SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ve Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Mustafa Gürsoy tarafından imzalandı. SSB Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da şahit imzası attı.

İSTANBUL (AA) - Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) Sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) adına Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ (SSTEK) ile Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) arasında imzalandı.

SSB’nin Ankara’da olması nedeniyle Türkiye’nin her yerine yetişemediğini ifade eden Tüfekçi, "Türkiye’nin en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan SAHA İstanbul’a, İstanbul ve Marmara Bölgesi’ndeki EYDEP faaliyetlerini bir bakıma tevdi etmiş oluyoruz. Yine birlikte çalışacağız ve yakın bir gelecekte de EYDEP’i kurumsal bir yapı altında, başkanlığımızın altında çalışan bir birim değil de kurumsal bir yapı olarak da teşkilatlandırmayı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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- "SAHA EXPO’ya gösterilen ilgiden memnuniyet duyuyoruz"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da 135 katılımcıyla birlikte düzenledikleri SAHA EXPO 2018’in savunma, havacılık ve uzay alanlarında Türkiye’de sağlanan gelişimi gözler önüne serdiğini ifade ederek, sektör mensuplarının fuarda şirketler arası görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Bayraktar, fuarla, savunma sanayisinde bugüne kadar elde edilen başarıları sanayi firmalarının geneline yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye’nin en büyük savunma, uzay ve havacılık kümelenmesi olarak ilkini düzenlediğimiz SAHA EXPO’ya gösterilen ilgiden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Verilen bilgiye göre, imzalanan anlaşma ile SAHA İstanbul, firmaların üretim yetkinlik düzeylerini kapsamlı şekilde belirlemek suretiyle savunma ve havacılık projelerinde yer almalarını sağlayacak, Türkiye’nin ihtiyacı olan ancak üretilemeyen ürünler için bunu başarmaya en yakın firmaların desteklenmesini sağlayacak.

