FİNANS

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (2) - "9 aylık ithalat rakamlarımız yüzde 15,3 gibi bir gerilemeyle 153 milyar 913 milyon dolar olarak gerçekleşti" - "2019 Eylül ayı itibarıyla, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,7 oldu" - "Dış ticaret açığımız, 31,1 milyar dolar azaldı, ülkenin dış finansman ihtiyacına 31,1 milyar dolar daha pozitif katkı sağlamış olduk" - "Eximbank bu sene, 20 milyar doları nakdi kredi, 12,5 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 32,5 milyar dolar finansman desteği sağlamıştır" - "Eximbank'tan yararlanan ihracatçılardaki KOBİ oranını yüzde 75 seviyesine çekme hedefindeyiz"

MERSİN (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "9 aylık ithalat rakamlarımız yüzde 15,3 gibi bir gerilemeyle 153 milyar 913 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 Eylül ayı itibarıyla, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,7 oldu. Dış ticaret açığımız, 31,1 milyar dolar azaldı, ülkenin dış finansman ihtiyacına 31,1 milyar dolar daha pozitif katkı sağlamış olduk." dedi.

Eylül ayı ihracat rakamları, Mersin'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Bakan Pekcan toplantıdaki konuşmasında, verilerin Mersin'de açıklanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mersin'in 1 milyar dolar ihracat yapan iller arasında bulunduğunu dile getiren Pekcan, bunun daha artırılması için çalışıldığının altını çizdi.

Pekcan, geçen 1 yıllık dönem içerisinde kur bazlı yaşanan çalkantılarda önemli bir dengelenme sürecine girildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Faizlerin de gerilediğini el birliği ile görüyoruz. Bunlar ekonomimizin gelişmesi adına önemli gelişmeler. 2019 Eylül ayı itibarıyla, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,7 oldu. Bu, bizim dış ticaret açığımızı, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve cari dengeye önemli katkı sağlıyor. Bütün dünya, içinde bulunduğumuz süreçte çalkantılı bir dönemden geçiyor ama Türkiye bir dengelenme sürecine girmiş bulunmakta.

Dün Dünya Ticaret Örgütü, dünyadaki ticaret hacmini, yüzde 1,2'ye düşürdü. Türkiye olarak bakıyoruz ama dünyayı bir bütün olarak görmemiz ve buna bakmamız lazım. IMF verilerine göre, Ekim 2018'de küresel büyüme yüzde 3,7 açıklanmıştı, en son temmuzda yüzde 3,2'ye revize edildi. Çin ve Hindistan'daki büyümelerde bile sıkıntı yaşanıyor."

Bakan Pekcan, dünyanın önde gelen ülkelerindeki mevcut ekonomik durumlar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, yapılan revizeler hakkında bilgi verdi.

- "Türkiye ihracatında dengeli ve istikrarlı büyüme devam ediyor"

Türkiye ihracatında dengeli ve istikrarlı büyümenin devam ettiğine işaret eden Pekcan, bu dengelenme ve istikrarın herkes için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Pekcan, pazartesi açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamındaki büyüme, enflasyon ve cari açık gibi kritik göstergelerdeki kısa ve orta vadeli hedeflerin önemli olduğunu dile getirdi. Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Pekcan, "Eximbank'tan yararlanan ihracatçılardaki KOBİ oranını yüzde 75 seviyesine çekme hedefindeyiz." dedi.

- "9 aylık ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,1"

Dijitalleşmeye verdikleri önemden bahseden Pekcan, bu anlamda önemli adımlar atıldığını ve bunun devam edeceğini söyledi.

Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 yılında net ihracatın büyümeye katkısı 4,2 puandı, 2019 yılı birinci çeyreğinde 12,1 puan, ikinci çeyreğinde de 7,4 puan oldu. Eylül ayı verilerimiz de bu dinamizmi net şekilde yansıtıyor. Geçen senenin baz etkisini dikkate aldığımızda, bu sene hem geçen seneyi yakalayıp hem onun üzerinde çıkmamız önemli. UNCTAD verilerine göre, 2019'un ilk 6 ayında dünyadaki emtia fiyatları yüzde 5,7 düştü. Bizim de ihraç fiyatlarımıza baktığımız zaman, Ağustos dahil TÜİK verilerine göre, miktar bazında ihracatımız yüzde 19,8 artmışken değer bazında yüzde 2,6 artmış."

Dolar-avro parite etkisine de değinen Pekcan, geçen sene ilk 9 ay ortalama kurunun 1,20 seviyesinde bulunduğunu, bu sene bunun 1,13 olduğunu aktardı.

Sekizinci ay sonu itibarıyla, bu durumdan ihracatın 3 milyar 460 milyon dolar gibi bir etkilenmesinin söz konusu olduğunu dile getiren Pekcan, tüm şartlara rağmen 9 aylık ihracat değerlerinde olumlu artış trendinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Pekcan, "9 aylık ithalat rakamlarımız yüzde 15,3 gibi bir gerilemeyle 153 milyar 913 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, geçen sene yılın ilk 9 ayında 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımız, yüzde 59,2 düşüşle 21,4 milyar dolara düştü. 9 ayda ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,1. Böylelikle dış ticaret açığımız, 31,1 milyar dolar azaldı, ülkenin dış finansman ihtiyacına 31,1 milyar dolar daha pozitif katkı sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat yapılan ülkelerin Almanya, İngiltere, İtalya, Irak ve ABD olduğunu aktaran Pekcan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün Mersin Eximbank şubesinin açılışını yapacağız. Eximbank bu sene, 20 milyar doları nakdi kredi, 12,5 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 32,5 milyar dolar finansman desteği sağlamıştır. Türkiye'deki toplam ihracat kredilerinin yüzde 53,3'ünü tek başına kullandırmaktadır. İhracat kredi sigortasında da finans sektörünün lideridir. Bir müjdemiz var, Eximbank'ın TL faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e, yüzde 10'un da altına çekmiş bulunuyoruz, hayırlı, uğurlu olsun."

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
ihcarat verileri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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