Eylül ayında 20 milyon yolcuya hizmet verildi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2018 yılı Eylül ayı verilerine göre, yaklaşık 20 milyon 785 bin yolcuya hizmet verilirken, turizm ağırlıklı 5 havalimanında ise 4 milyon 891 bin 413 dış hat yolcusuna hizmet verildiğini açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 yılının eylül ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 79 bin 813, dış hatlarda ise yüzde 7,1 artışla 68 bin 009 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 12,2 artışla 43 bin 051 olarak gerçekleşti. Hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte yüzde 2,6 artışla 190 bin 873’e ulaştı. Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 2,7 azalışla 9 milyon 870 bin 047, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 12,1 artışla 10 milyon 897 bin 477 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 4,4 artış ile 20 milyon 785 bin 281 oldu.