Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca eylülde 459 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Bakanlığın, Eylül 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylülde 459 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 16 milyar 818 milyon 814 bin 151 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 763 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, bu dönemde sabit yatırım tutarı 414 milyon 461 bin 960 lira olan ve bin 153 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 30 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

