FİNANS

Eylülde 651 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 08:31 | Son Güncelleme

Eylülde 651 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında eylül ayında 651 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının eylül ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylülde 651 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 7 yurt içi satış ve teslim belgesi, 104 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 22 olarak gerçekleşti.

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildiOsman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi
Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracakEraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dahilde işleme izin belgesi firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belges hariçte işleme izin belgesi resim ve harç istisnası belgesi resmi gazete Ticaret Bakanlığı vergi yurt içi satış ve teslim belgesi

En Çok Okunan Haberler

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

IMF'den önemli Türkiye açıklaması

IMF'den önemli Türkiye açıklaması

Yüzde 50 indirim! Milyonluk otomobile yine alıcı çıkmadı

Yüzde 50 indirim! Milyonluk otomobile yine alıcı çıkmadı

Piyasa değeri 11 bin TL! 40 liraya satılıyor

Piyasa değeri 11 bin TL! 40 liraya satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi

Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi

Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak

Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.