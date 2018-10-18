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Eylülde 665 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 08:43 | Son Güncelleme

Eylülde 665 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında eylül ayında 665 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının eylül ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylülde 665 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 hariçte işleme izin belgesi, 3 yurt içi satış ve teslim belgesi, 76 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 22 oldu.

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