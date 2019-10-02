Eylülde en fazla ihracatı otomotiv yaptı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 594 milyon 651 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 594 milyon 651 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 653 milyon 717 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 505 milyon 402 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 113,1 ile fındık ve mamulleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 0,8'lik azalışla 11 milyar 616 milyon 576 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,8'lik artışla 2 milyar 81 milyon 286 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 2,9 azalışla 353 milyon 769 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

-En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ülke verilerine bakıldığında En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık ve 882 milyon dolar ile İtalya oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,3 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı eylülde yüzde 49,4 oldu.