Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,90, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,02 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,04, külçe altın yüzde 1,98, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,06, dolar yüzde 1 ve avro yüzde 0,01 oranında yatırımcısına kazandırdı. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 2,16, külçe altın 1,11, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,20 ve dolar yüzde 0,14 getiri sağlarken, avro, yatırımcısına yüzde 0,84 oranında kaybettirdi.

DİBS 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,56, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,36 ile en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğine yüzde 2,82, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,24 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç olarak kayıtlara geçti.