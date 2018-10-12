Eylülde küresel petrol arzı arttı

Küresel petrol arzı eylül ayında bir önceki aya göre kısmı bir artışla günlük 100 milyon 300 bin varile ulaştı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 100 bin varil artışla 32 milyon 780 bin varile ulaşarak, son bir yıldaki en yüksek seviyeyi gördü.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 980 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 39 milyon 760 bin varil düzeyinde gerçekleşti.

Eylülde OPEC içinde günlük bazda en fazla üretim artışı Suudi Arabistan'da yaşandı. Bu ülkede günlük petrol üretimi 100 bin varil artışla 10 milyon 520 bin varili buldu.

Suudi Arabistan'dan sonra en fazla günlük üretim artışı sağlayanlar sırasıyla Libya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya oldu. Günlük petrol üretimi, Libya'da 80 bin varil artışla 1 milyon 60 bin varile, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 70 bin varil artışla 3 milyon 50 bin varile ve Nijerya'da 50 bin varil artışla 1 milyon 710 bin varile yükseldi.