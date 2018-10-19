"F-35 siyasi tartışmalardan uzak"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi tartışmaların bir etkisinin bulunmadığını belirterek, "Kamuoyu her ne kadar 'kısıtlama oldu olacak, teslimat oldu olmayacak' gibi tartışmalara yoğunlaşsa da bizim gündemimizde o yok." dedi.

Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olan Demir, F-35 projesinde son durumun sorulması üzerine, Türkiye'nin, söz konusu çok uluslu projeyle ilgili çabalarının 1999'da başladığını belirtti.

Demir, çok sayıda uçak alan, ana üreticinin ABD olduğunu ama diğer ortakların da her birinin kendine göre taahhütlerinin bulunduğunu vurgulayarak, proje içeriğinde yapılan anlaşmalarla ülkelerin ortak olarak belirli bir taahhüt ve yatırım yaptıklarını ifade etti.

Proje için her ortağın belli bir bedel ödediğine, bu ortaklık çerçevesinde ödenen bedel karşılığında, belirli ürünlerin ülkede yapılması, belirli şirketlere iş payı dağıtılmasının söz konusu olduğuna değinen Demir, bu anlamda Türkiye'nin önemli bir iş payı bulunduğunu kaydetti.