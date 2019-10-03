FİNANS

Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2 milyon lira ciro

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki atölyede, tek kullanımlık hasta önlüğü, sedye örtüsü, ameliyat önlüğü, çarşaf, nevresim, pike, alez, yastık kılıfı, gazlı bez gibi birçok tekstil ürünü üretiliyor - Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tamer Bayraktar: - "Trabzon E Tipi Kapalı Cefa infaz Kurumunun toplam cirosu 5 milyon 173 bin lira. Bunun 1 milyon 243 bin lirası net kar olarak elde edildi" - "Mahkumlar burada mesleğini geliştiriyor, mesleği yoksa meslek öğreniyor ve tahliye olunca dışarıda bunu devam ettirme imkanı var"

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda oluşturulan tekstil atölyesinde çalışan mahkumların ürettiği tek kullanımlık hasta önlüğü, sedye örtüsü, ameliyat önlüğü, çarşaf, nevresim, alez, yastık kılıfı, gazlı bez gibi malzemelerle yılın ocak-ağustos döneminde yaklaşık 5,2 milyon lira ciroya ulaşıldı.

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları bünyesinde 2017 yılında kurulan tekstil atölyesi sayesinde Trabzon ve çevre illerdeki birçok hastanenin malzeme ihtiyacı karşılanıyor.

Cezaevinde kalan 40'a yakın hükümlü ve tutuklunun çalıştığı atölyede, tek kullanımlık hasta önlüğü, sedye örtüsü, ameliyathane box gömleği, ameliyat önlüğü, çarşaf, nevresim, pike, alez, yastık kılıfı, gazlı bez gibi tekstil ürünleri üretiliyor.

Hükümlü ve tutuklular burada meslek öğrenmelerinin yanı sıra günlük ücret alıyor. İş kazası sigortaları yapılan hükümlü ve tutuklulara ayrıca elde edilen gelirden yılda bir kez kar payı dağıtılıyor.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tamer Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işyurtları bünyesinde tekstil, temizlik, hediyelik eşya ve kantin işletmeciliği iş kollarında faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Cezaevinde oluşturulan tekstil atölyesinin en fazla kar sağlayan iş kolu olduğunu belirten Bayraktar, "Şu anda 40'a yakın hükümlü ve tutuklu tekstilde çalışıyor. Tekstil iş kolumuzda özellikle hastanelerin ihtiyacı olan tek kişilik çarşaf, nevresim takımı, yastık kılıfı, pike, tek kullanımlık hasta önlüğü ve tek kullanımlık sedye örtüsü gibi malzemeleri üretmekteyiz." dedi.

Burada çalışan hükümlülere hem iş yurtlarının belirlediği miktarda ücret ödendiğini hem sigortalarının yapıldığını hem de her yıl kar payı dağıtıldığını anlatan Bayraktar, günlük olarak ustalara 17,75 lira, kalfalara 15,25 lira, çıraklara 14 lira ve stajyerlere 8,50 lira ödendiğini ifade etti.

Bayraktar, "İş yurtları bünyesinde Trabzon E Tipi Kapalı Cefa infaz Kurumunun toplam cirosu 5 milyon 173 bin liradır. Bunun 1 milyon 243 bin lirası net kar olarak elde edildi. 2019 yılı itibarıyla 8 aylık süreçte net karımız 1 milyon 243 bin lira." dedi.

Kentteki kamu hastanelerinin yanı sıra Rize ve Çorum'daki hastanelere ürün verildiğini dile getiren Bayraktar, "Mahkumlar burada mesleğini geliştiriyor, mesleği yoksa meslek öğreniyor ve tahliye olunca dışarıda bunu devam ettirme imkanı var." diye konuştu.

Hükümlülerden İbrahim Ertemoğlu da 7 yıldır cezaevinde bulunduğunu, yaklaşık 3 yıldır da tekstil atölyesinde çalıştığını söyledi.

Tekstil işini burada öğrendiğini aktaran Ertemoğlu, "Burada çalışan arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi mesleği burada öğrendi. Bizler için iyi bir uğraş. Bu imkanı bize sağlayan kurum idarecilerine teşekkür ederim." dedi.

Atölyede hem iyi zaman geçirdiklerini hem de meslek öğrendiklerini vurgulayan Ertemoğlu, şunları kaydetti:

"İmkanı olmayan arkadaşlarımıza da bir miktar maddi desteği var. Genç olan arkadaşlarımız için hele ki elinde mesleği olmayan arkadaşlarımız için çok iyi bir imkan. Burada ustalaşıyoruz. Belirli zamanlarda Halk Eğitim Merkezinden gelen hocalardan kurs alıyoruz. Sertifikalarımız var. Tabii bu sertifikalar dışarıda iş kurma imkanı sağlayacak. Genç arkadaşlarımızın çıktıklarında böyle bir işle uğraşacaklarına inanıyorum. Çünkü buradan usta olarak ayrılıyoruz. Devletin de hükümlülere bir kısım destekleri var. Elimizde sertifika olduktan sonra eğer bu mesleği yapmak istiyorsak büyük fayda sağlayacak."

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Anahtar Kelimeler:
atölye cezaevi tekstil Trabzon

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