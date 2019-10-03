Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2 milyon lira ciro

Hükümlü ve tutuklular burada meslek öğrenmelerinin yanı sıra günlük ücret alıyor. İş kazası sigortaları yapılan hükümlü ve tutuklulara ayrıca elde edilen gelirden yılda bir kez kar payı dağıtılıyor.

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları bünyesinde 2017 yılında kurulan tekstil atölyesi sayesinde Trabzon ve çevre illerdeki birçok hastanenin malzeme ihtiyacı karşılanıyor.

Cezaevinde oluşturulan tekstil atölyesinin en fazla kar sağlayan iş kolu olduğunu belirten Bayraktar, "Şu anda 40'a yakın hükümlü ve tutuklu tekstilde çalışıyor. Tekstil iş kolumuzda özellikle hastanelerin ihtiyacı olan tek kişilik çarşaf, nevresim takımı, yastık kılıfı, pike, tek kullanımlık hasta önlüğü ve tek kullanımlık sedye örtüsü gibi malzemeleri üretmekteyiz." dedi.

Burada çalışan hükümlülere hem iş yurtlarının belirlediği miktarda ücret ödendiğini hem sigortalarının yapıldığını hem de her yıl kar payı dağıtıldığını anlatan Bayraktar, günlük olarak ustalara 17,75 lira, kalfalara 15,25 lira, çıraklara 14 lira ve stajyerlere 8,50 lira ödendiğini ifade etti.

Bayraktar, "İş yurtları bünyesinde Trabzon E Tipi Kapalı Cefa infaz Kurumunun toplam cirosu 5 milyon 173 bin liradır. Bunun 1 milyon 243 bin lirası net kar olarak elde edildi. 2019 yılı itibarıyla 8 aylık süreçte net karımız 1 milyon 243 bin lira." dedi.

Kentteki kamu hastanelerinin yanı sıra Rize ve Çorum'daki hastanelere ürün verildiğini dile getiren Bayraktar, "Mahkumlar burada mesleğini geliştiriyor, mesleği yoksa meslek öğreniyor ve tahliye olunca dışarıda bunu devam ettirme imkanı var." diye konuştu.