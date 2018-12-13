Fabrika Kızları: Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın hikayesi

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın hikâyesi, “Fabrika Kızları: Cibali Tütün Fabrikası’nda Emek, Toplumsal Cinsiyet, Kadın İşçiler” konulu panel ile anlatıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gülhan Balsoy panelde, 1884’te kurulan Cibali Reji Fabrikası'nda üretim sürecini ve özellikle kadın işçilerin rolünü, Guillaume Berggren’in fabrikada çektiği fotoğraflar ve arşiv belgeleri üzerinden değerlendirdi.

Panelde fabrikanın tarihi; işçilerin perspektifinden ve üretim süreçleri, iş bölümü, zaman ve iş disiplini, çalışma koşulları, meslek hastalıkları gibi konularla ilişkilendirerek tartışıldı.

Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nda kullanılan makinaların, eşyaların, belgelerin ve fotoğrafların ait oldukları yere dönebilmeleri için, 2005 yılında başlayan çalışmalar 2008 yılında sonuçlandı ve eserler İslam ve Bilim Teknolojileri Müzesi envanterine kaydedildikten sonra Rezan Has Müzesi’ne geçici süre ile devredildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin endüstriyel, ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel tarihine tanıklık etme olanağı sunan bu koleksiyon, Cibali Tütün Fabrikası’nın Türkiye emek tarihindeki yerini, özellikle de kadının iş gücüne verdiği katkı ve emeği de ortaya koyuyor.

100 yılı aşkın tarihinde gerek birimleri gerek çalışanları ile ülkenin ekonomik ve toplumsal değişim sürecinde hatırı sayılır katkıları olan önemli ve dinamik bir mekânın öyküsünü aktaran bu sergi aynı zamanda, yaşadığımız kentsel dönüşüm sürecinin toplumsal hafızamızdan neleri tamamen silip, neleri kökten değiştirdiğini de bir kez daha hatırlatıyor. (Fotoğraflı)

