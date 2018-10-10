Fabrika'da iş garantili eğitim

MANİSA (AA) - Manisa'da otomotiv markalarına kalıp ve yedek parça üreten bir firma, kalifiye eleman ihtiyacını, fabrikasında oluşturduğu çıraklık eğitim sınıflarında yetiştirdiği öğrencilerle karşılıyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sarıgözoğlu, AA muhabirine, çalıştıracak kalifiye eleman temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle fabrikada öğrencileri yetiştirme projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Fabrikada kurulan sınıfta öğrencilerin eğitim gördüğünü belirten Sarıgözoğlu, "Biz kaliteli, vasıflı eleman bulamadık. Meslek lisesi mezunları bile olsa bizim özel kalıpçılık alanımızda yetişmiş çok fazla eleman olmadığı için biz yetiştirmek zorunda kaldık. Çıraklık Eğitim Merkezi’ne başvurduk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle Manisa’da ilk fabrika içindeki Çıraklık Eğitim Merkezi’ni kurduk." dedi.

Sarıgözoğlu, yaptıkları çalışmanın diğer sanayiciler tarafından da örnek alındığını aktararak, "Çocuklar 15-16 yaşlarındayken gelip, ustalarla birlikte hem işi hem hayatı hem de şirketimizin kültür ve geleneklerini öğrenmiş oluyorlar. Bu bizim için çok önemli bir şey." diye konuştu.