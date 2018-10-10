FİNANS

Fabrika'da iş garantili eğitim

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

Manisa'da otomotiv sektörüne kalıp ve yedek parça üreten bir firma, kalifiye eleman bulamayınca fabrikasında kurduğu çıraklık merkezinde öğrencileri hem eğitiyor hem de istihdam ediyor - Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sarıgözoğlu: - "Biz kaliteli, vasıflı eleman bulamadık. Meslek lisesi mezunları bile olsa bizim özel kalıpçılık alanımızda yetişmiş çok fazla eleman olmadığı için biz yetiştirmek zorunda kaldık" - "Biz bütün çıraklarımızı yüzde 100 iş garantili olarak alıyoruz. Bu sayede kalifiye eleman sorunumuzu da çözdük"

MANİSA (AA) - Manisa'da otomotiv markalarına kalıp ve yedek parça üreten bir firma, kalifiye eleman ihtiyacını, fabrikasında oluşturduğu çıraklık eğitim sınıflarında yetiştirdiği öğrencilerle karşılıyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sarıgözoğlu, AA muhabirine, çalıştıracak kalifiye eleman temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle fabrikada öğrencileri yetiştirme projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Fabrikada kurulan sınıfta öğrencilerin eğitim gördüğünü belirten Sarıgözoğlu, "Biz kaliteli, vasıflı eleman bulamadık. Meslek lisesi mezunları bile olsa bizim özel kalıpçılık alanımızda yetişmiş çok fazla eleman olmadığı için biz yetiştirmek zorunda kaldık. Çıraklık Eğitim Merkezi’ne başvurduk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle Manisa’da ilk fabrika içindeki Çıraklık Eğitim Merkezi’ni kurduk." dedi.

Sarıgözoğlu, yaptıkları çalışmanın diğer sanayiciler tarafından da örnek alındığını aktararak, "Çocuklar 15-16 yaşlarındayken gelip, ustalarla birlikte hem işi hem hayatı hem de şirketimizin kültür ve geleneklerini öğrenmiş oluyorlar. Bu bizim için çok önemli bir şey." diye konuştu.

- İstihdam garantisi veriliyor

Çıraklık eğitimini fabrikada tamamlayan öğrencilere istihdam garantisi sağladıklarını dile getiren Sarıgözoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bütün çıraklarımızı yüzde 100 iş garantili olarak alıyoruz. Bu sayede kalifiye eleman sorunumuzu da çözdük. Bundan sonra dışarıdan eleman almayacağız. Kendi çıraklarımızla yürütmeye çalışacağız. Çıraklarımız mezun olduktan sonra kalıplarını yaptığımız yurt dışındaki firmalara ustalarımızla birlikte gidip Almanya’da hizmet veriyorlar. Alman mühendislerle birlikte çalışıyorlar."

Sarıgözoğlu, 3 yılda 53 mezun verdiklerini 72 çırak öğrencinin fabrikada hem eğitimini hem de çalışma hayatını sürdürdüğünü ifade etti.

"Diğer firmalara örnek oldu"

Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Metin Ulus, fabrikaya kurulan sınıfla kendi elamanını kendi yetiştirme projesinin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 firmaya daha örnek olduğunu dile getirerek, "Endüstriyel kalıp ve sac işleri alanında öğrenciler bu fabrikada eğitim görüyor. Diğer 4 firmamızda 33 çırak öğrenciyi firmasında eğitmeye başladı." ifadelerini kullandı.

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çırak eğitim fabrika okul sanayi

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