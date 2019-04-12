FİNANS

Fabrikada kazasız 6 yıla pastalı kutlama

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de otomobil ürünleri üretimi yapan bir fabrikanın yöneticileri, 6 yıldır iş kazası olmamasını işçilerle birlikte pasta keserek kutladı.

Fabrikada kazasız 6 yıla pastalı kutlama

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de otomobil ürünleri üretimi yapan bir fabrikanın yöneticileri, 6 yıldır iş kazası olmamasını işçilerle birlikte pasta keserek kutladı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren GKN Driveline Otomobil Ürünleri Üretim ve Satış A.Ş. Eskişehir Fabrikası Genel Müdürü Gökhan Pişkin, fabrikalarında 6 yıldır hiçbir iş kazasının olmadığını söyledi. Pişkin şöyle konuştu:
"İş güvenliği bu fabrikanın önceliğidir ve bunu kültürümüz haline getirdiğimiz için hepinizle gurur duyuyorum. Bu fabrikada hepimizin huzurla çalışabilmesi çok önemli, tam 2 bin 263 gündür iş kazası yaşamıyoruz ve bu, fabrikamızda çalışan herkesin özverili çalışmalarıyla gerçekleşti, hepinize teşekkür ederim" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Avrupa Müdürü Roman Dziuba ve fabrika yöneticileri, çalışanlarla birlikte üzerinde 6 rakamının bulunduğu yaş pastayı kesip ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Fabrikada kazasız 6 yıla pastalı kutlamaFabrikada kazasız 6 yıla pastalı kutlamaFabrikada kazasız 6 yıla pastalı kutlama

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