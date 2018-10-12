Fabrikaların atık ısıları, şehir ısıtmalarında kullanılacak

TBMM İçişleri komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın da katıldığı toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Birlik Başkanı Yaşar Bahçeci, enerjinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en önemli konusunun şehir ısıtmaları olması gerektiğini ifade eden Bahçeci, "Danimarka'ya gittiğimizde gördük 2017'de Danimarka ve Türk hükümetleri arasında işbirliği protokolü imzalanmış ve bu kapsamda bu sene sonuna kadar ısı yönetmeliği çıkartmak zorundayız ve çıkartacağız, son hazırlıklara gelindi" dedi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRKİYE Jeotermal Belediyeler Birliği Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, fabrikalardaki atık ısıların boşa gittiğini belirterek, "Yani parayı çöpe atıyoruz. İnşallah bu yeni geliştirilen konseptlerle, projelerle bunların hepsini şehir ısıtmalarında tekrar kullanabileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz" dedi.

ERKOÇ: ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, ülkelerin konforlu bir şekilde sürdürülebilirliği için enerjinin çok önemli olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Belediyelerin da aslında buralara çok kaynak ayırmasına gerek olmadığı inancındayım. Çünkü bu konuda özel sektörden çok yoğun talep var. Biz bunların önlerini atığımızda çok önemli yatırımların yapıldığını görmekteyiz. yani, GES, RES, JES olmak üzere yenilenebilir kaynaklar. Özellikle bunların ruhsatlama aşamasında, imar planları başta olmak üzere ulaşım, şebeke bağlantı hatlarının yapılması ve bunların izniyle ilgili ve ilgili dağıtım şebekesiyle olan diyaloglar. Aslında bunların hepsi bizim yöneteceğimiz ve yönetmekte olduğumuz işler. Bizler bu konuda yatırımcının önünü açtığımız zaman ülkeye çok büyük katkı sağladığımız inancındayım."

Konuşmaların ardından belediye başkanları başta jeotermal enerji kaynaklarını kullanmak olmak üzere enerji konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Türkiye Jeotermal Belediyeler Birliği Başkanı yaşar Bahçeci, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna dikkat çekti. Bahçeci, şöyle devam etti: