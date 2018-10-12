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Fabrikaların atık ısıları, şehir ısıtmalarında kullanılacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 17:38 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Jeotermal Belediyeler Birliği Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, fabrikalardaki atık ısıların boşa gittiğini belirterek, "Yani parayı çöpe atıyoruz.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRKİYE Jeotermal Belediyeler Birliği Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, fabrikalardaki atık ısıların boşa gittiğini belirterek, "Yani parayı çöpe atıyoruz. İnşallah bu yeni geliştirilen konseptlerle, projelerle bunların hepsini şehir ısıtmalarında tekrar kullanabileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz" dedi.

116 üyesi bulunan Türkiye Jeotermal Belediyeler Birliği, olağan meclis toplantısını Kahramanmaraş'ta yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen toplantı divanın oluşturulmasıyla başladı.

TBMM İçişleri komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın da katıldığı toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Birlik Başkanı Yaşar Bahçeci, enerjinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en önemli konusunun şehir ısıtmaları olması gerektiğini ifade eden Bahçeci, "Danimarka'ya gittiğimizde gördük 2017'de Danimarka ve Türk hükümetleri arasında işbirliği protokolü imzalanmış ve bu kapsamda bu sene sonuna kadar ısı yönetmeliği çıkartmak zorundayız ve çıkartacağız, son hazırlıklara gelindi" dedi.

ERKOÇ: ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, ülkelerin konforlu bir şekilde sürdürülebilirliği için enerjinin çok önemli olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Belediyelerin da aslında buralara çok kaynak ayırmasına gerek olmadığı inancındayım. Çünkü bu konuda özel sektörden çok yoğun talep var. Biz bunların önlerini atığımızda çok önemli yatırımların yapıldığını görmekteyiz. yani, GES, RES, JES olmak üzere yenilenebilir kaynaklar. Özellikle bunların ruhsatlama aşamasında, imar planları başta olmak üzere ulaşım, şebeke bağlantı hatlarının yapılması ve bunların izniyle ilgili ve ilgili dağıtım şebekesiyle olan diyaloglar. Aslında bunların hepsi bizim yöneteceğimiz ve yönetmekte olduğumuz işler. Bizler bu konuda yatırımcının önünü açtığımız zaman ülkeye çok büyük katkı sağladığımız inancındayım."

Konuşmaların ardından belediye başkanları başta jeotermal enerji kaynaklarını kullanmak olmak üzere enerji konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Türkiye Jeotermal Belediyeler Birliği Başkanı yaşar Bahçeci, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna dikkat çekti. Bahçeci, şöyle devam etti:

'ŞEHİRLERİN SAHİBİ BELEDİYELERDİR'

"Bu manada da bu toplantının neticesinde önümüzdeki yeni yerel yönetim seçimlerinden sonra oluşacak yeni yönetimde şehir ısıtmalarına ve bu manada dışa bağımlıktan kurtulmaya yönelik projeleri konuştuk. Bununla ilgili Danimarka gibi başka ülkelerle incelemeler ve temaslar yapıldı, Enerji bakanlığımızın bu alanda yaptığı çalışmalar var. Bunların içerisinde de belediye olarak bizler varız. Çünkü şehirlerin sahibi belediyelerdir, yerel yöneticilerdir, belediye başkanlarıdır. Şimdi bu çalışmaların direk içindeyiz. İnşallah Türkiye'nin bu manada şehir ısıtmalarını, bölgesel ısıtmalarını, atık enerjiyi doğru kullanırız. Maraş da bir fabrikalar şehri bildiğim kadarıyla 300'e yakın fabrika var. Bunların atık ısılarını maalesef hep doğaya bırakıyoruz, çöpe atıyoruz. Yani parayı çöpe atıyoruz. İnşallah bu yeni geliştirilen konseptlerle, projelerle bunların hepsini şehir ısıtmalarında tekrar kullanabileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bunları da bugün burada konuşmuş olduk arkadaşlarımızla, hocalarımızla, belediye başkanlarımızla istişare ettik."

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