FİNANS

Facebook bilgi kirliliğine neden olan paylaşımları silecek

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 10:33 | Son Güncelleme

Sosyal medya devi Facebook'un, özellikle şiddete yol açacak türden yanlış bilgilerle mücadele konusunda yeni adımlar atıyor.

Özge Düzgün / İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Sosyal medya devi Facebook'un, özellikle şiddete yol açacak türden yanlış bilgilerle mücadele konusunda yeni adımlar atıyor.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Facebook yayın ve içerik politikasında, fiziksel şiddete neden olabilecek bazı yanlış bilgilendirme paylaşımlarını silme yönünde değişikliğe gidecek.
Şirket, önümüzdeki aylarda bu konuda sıkı önlemler alacaklarını açıkladı.
New York Times'ın haberine göre, politikadaki bu değişikliğin nödeni Hindistan, Sri Lanka ve Myanmar'daki şiddet olaylarının artması.
Son aylarda etnik azınlıklara yönelik şiddet söylemlerinin Facebook üzerinden yayıldığı ve bu azınlıklara yönelik şiddet olaylarının artması sonucu Facebook'un ürün yöneticisi olan Tessa Lyons açıklama yaptı:
"Belli ülkelerde gerginliklere neden olabilecek ve fiziksel zarara yol açabilecek belirli türde bir bilgi kirliliği olduğunu belirledik. Yalnızca bu tür içeriği azaltmak değil; kaldırmak için de, daha geniş bir sorumluluğumuz var."
Lyons, bu politika değişikliklerinin Instagram için geçerli olacağını, ancak WhatsApp için herhangi bir değişiklik yapılmayacağını da belirtti.
Sosyal medya devi Facebook, şirketin yerel sivil toplum grupları ile yatılan yanlış bilgilerin tespit edilmesine yardımcı olacak ortak çalışacaklarını belirtti. Facebook zaten bu tür önlemleri Sri Lanka'da almaya başlamıştı ve yakında diğer ülkelerde de benzer nefret söylemi önlemleri alınması bekleniyor.
Bilgi kirliliği ve nefret söylemine karşı kurallar, metinleri içerdiği gibi buna ek olarak manipüle edilmiş görüntüler için de geçerli olacak.

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