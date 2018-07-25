Sosyal paylaşım sitesi Facebook, yasaklı olduğu Çin'de, internet ve teknoloji alanında yeni fikir ve girişimleri desteklemek üzere "inovasyon kuluçka merkezi" kuracağını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada şirketin Cıciang eyaletinde kuracağı merkezin "Çinli programcıları, mucitleri ve yeni girişimleri desteklemeyi amaçladığı" belirtildi.

Merkezin, şirketin daha önce Fransa, Brezilya, Hindistan ve Güney Kore'de kurduğu "kuluçka merkezlerine" benzer yapıda olacağı ifade edildi.

Facebook'un Hong Kong'da kayıtlı şirketinin çatısı altında, 30 milyon dolar sermayeyle kurulacak merkezin Çinli internet grubu Alibaba'nın merkezinin de bulunduğu Hangcou şehrinde olacağı kaydedildi.

Çin, Facebook'un inovasyon kuluçka merkezlerinin bulunduğu ülkeler arasında sosyal paylaşım sitesinin yasaklı olduğu tek ülke konumunda bulunuyor. Pekin yönetimi, 2009'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki aktivistlerin bağımsızlık yanlısı protestolarda siteyi aktif olarak kullanmasının ardından Facebook'u tamamıyla bloke etme kararı almıştı.

Çinli kullanıcılar, Facebook yerine WeChat, QQ gibi yerli alternatif sosyal paylaşım ağlarını kullanıyor.

