Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'un hisseleri, şirketin ikinci çeyrek verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 20'den fazla değer kaybetti.
Facebook, Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gelirinin yüzde 43 artışla 13.2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Şirketin aynı dönemdeki kârı da yüzde 31 artışla 5.1 milyar dolara çıktı.
Açıklanan son verilere göre, Haziran itibarıyla sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcılarının sayısı ise 2.23 milyar. Ancak tüm veriler yatırımcıların beklentilerinin altında kaldı.
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